Actualiza UABC su Plan de Continuidad Académica para cierre de periodo escolar e inicio del próximo

Únicamente continuarán desarrollándose actividades académicas, administrativas y de servicios que la universidad determine esenciales

Mexicali, B.C.- Para la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es prioridad que sus estudiantes concluyan sus estudios sin afectación por la declaración de emergencia sanitaria, atendiendo a los principios de flexibilidad, inclusión, equidad y prioridad a los grupos vulnerables, tomando como base fundamental el salvaguardar en todo momento la salud, el bienestar físico y mental de todos los integrantes de la comunidad universitaria.

Por lo anterior, desde el pasado 23 de abril la UABC implementó un conjunto de medidas institucionales supeditadas a las nuevas disposiciones que las autoridades federales y estatales emitieran según evolucionara la situación de emergencia.

Con base en las disposiciones dadas a conocer por las autoridades de la Secretaría de Salud el pasado 14 de mayo, en las que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas del país, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, la UABC emite el presente comunicado, en el que se comprometen las acciones relacionadas a las actividades académicas para los periodos 2020-1 y 2020-2; sobre el Examen de Selección y la inscripción de alumnos de nuevo ingreso; actividades de gestión académica, administrativa y de servicios, así como consideraciones adicionales.

Se destaca que, de conformidad con el calendario de actividades escolares vigente emitido por la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC, las clases se desarrollarán en modalidad no presencial hasta el 30 de mayo. En atención a las diversas dificultades expresadas por la comunidad estudiantil, los alumnos que no hayan continuado en la modalidad no presencial, contarán con un periodo de ampliación académica, el cual tiene como finalidad garantizar espacios y apoyos formativos adicionales para la adquisición de las competencias profesionales comprometidas al inicio del semestre en las asignaturas correspondientes. Si las condiciones sanitarias lo permiten, dicho periodo será del 3 al 28 de agosto.

Además, las unidades académicas podrán solicitar a sus profesores que, durante el mes de junio, implementen acciones de asesoría académica no presencial a los estudiantes que no hayan obtenido una calificación aprobatoria, con la finalidad de que se integren de mejor manera al periodo de ampliación académica. Los cursos intersemestrales se impartirán del 1 al 26 de junio en modalidad no presencial y se dará prioridad a los cursos que incidan en el egreso inmediato de estudiantes de licenciatura, así como a los que correspondan a asignaturas seriadas.

Si las condiciones en materia sanitaria así lo permiten, la fecha de presentación de los exámenes EGEL y EGAL-EIN, será el 30 de junio, con excepción del examen EGEL para sustentantes de Arquitectura, en cuyo caso iniciará el 29 de junio.

Se informa que la aplicación del examen de selección para el nuevo ingreso a la UABC en el nivel de licenciatura, se realizará los días 25 y 26 de junio en caso de que las condiciones en materia sanitaria así lo permitan, si no, será reprogramado hasta que existan óptimas condiciones. Los lugares, horarios y otras consideraciones relacionadas con la aplicación del examen, se difundirán con la debida oportunidad por los medios institucionales oficiales. De igual forma, se comunica que el periodo para el ciclo escolar 2020-2 se ha modificado, ya que las clases iniciarán el 14 de septiembre, cuando estaba programadas para el 10 de agosto.

El personal docente, administrativo y de servicios que realice actividades esenciales dentro de las instalaciones universitarias, se mantendrá laborando en los esquemas acordados por las autoridades universitarias correspondientes y con las medidas aplicables en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Una vez que las autoridades de salud y de la UABC lo indiquen, el personal administrativo y de servicios que labora a distancia, comenzará a regresar a la nueva normalidad cuando se cuenten con condiciones de seguridad sanitaria.

Conforme surjan nuevos escenarios asociados a la actual emergencia sanitaria, la UABC emitirá y difundirá las adecuaciones que resulten pertinentes a las medidas institucionales en curso, la intención es brindar por ello, solicita a la comunidad universitaria a seguir trabajando conjuntamente, con la responsabilidad y solidaridad que caracteriza a los cimarrones.