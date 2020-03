Acciones para la prevención contra el Covid-19

Recomienda IMSS supervisar actividades de niños en casa por vacaciones

TECATE.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda supervisar las actividades que realizan niños y adolescentes en casa, así como revisar que el vehículo.

Se explicó, que ahogamientos por introducción de objetos en la boca, fracturas, caídas, quemaduras y envenenamientos por ingesta de sustancias químicas, son los accidentes más comunes dentro del hogar. Este tipo de accidentes se incrementa hasta en un 30 por ciento, detalló.

Por ello, exhorta extremar precauciones y en caso de tener sustancias tóxicas (productos de limpieza) en casa dijo, deben estar debidamente etiquetados y fuera del alcance de los niños; no permitirles el acceso a la cocina, evitar que corran por las escaleras o con utensilios punzo cortantes como tijeras y, poner protectores de plástico en los contactos eléctricos.

Sobre los accidentes automovilísticos dijo que éstos se incrementan hasta en un 20 por ciento y los adolescentes y adultos del sexo masculino son los más afectados por este tipo de percances. Por ello, recomendó revisar el vehículo antes de iniciar el viaje, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar las señales de tránsito y evitar usar el celular mientras conduce.

Agregó que cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el 48 por ciento de las defunciones por accidentes de tránsito en el mundo son en personas de entre 15 y 44 años de edad.

Se insistió en evitar el uso de celular, así como tomarse fotos, contestar mensajes de texto o llamadas mientras maneja, ya que este se ha convertido en una de las causas de accidentes vehiculares.

Agregó que es necesario fortalecer la cultura de prevención entre la población a fin de evitar percances, ya sea en el hogar o carretera, para disfrutar los días de asueto. Se trata de disminuir los riesgos y mantener un cuidado integral de la salud.

Por su parte, Edmundo García Monroy, coordinador de Programas Médicos de la División de Hospitales, recomendó a la población ubicar el hospital del IMSS más cercano a su domicilio, pues ante alguna situación de emergencia en los menores por caídas, quemaduras, intoxicaciones o asfixia, lo más recomendable es acudir de inmediato a las áreas de urgencia, en las que el Seguro Social cuenta con personal capacitado e instalaciones adecuadas para resolver estas emergencias.

Agregó que nueve de cada diez accidentes son prevenibles; por ello, exhortó a los padres de familia, con mayor énfasis a quienes tienen niñas y niños entre dos y seis años de edad, a no dejar a los niños solos, ser cuidadosos en los lugares en los que juegan, no dejarlos acercarse a la cocina ni cocinar con un menor en brazos, evitar el uso de botellas para envasar solventes o detergentes, y vigilar que los juguetes estén en buen estado para que no desprendan piezas que sean fáciles de ingerir.