Acciones conjuntas de legisladores para combatir el Covid-19

Mexicali, B. C., martes 7 de abril 2020.- Con el fin de apoyar el desarrollo de las acciones preventivas y de apoyo a las autoridades sanitarias del Estado, diputados locales trabajan individualmente en beneficio de la comunidad en sus respectivos distritos.

Por ejemplo, la diputada Monserrat Caballero Ramírez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que el Congreso de Baja California no detendrá su responsabilidad, pero en respeto a "su sana distancia", sesionará de manera Online para no exponer al público ni a los empleados del Congreso. La legisladora del distrito 13 dijo, además, que en apoyo a las personas que han perdido su empleo a causa de la emergencia provocada por la pandemia, se está dotando de despensas a la gente necesitada que acude a su Módulo de Atención Ciudadana.

Por su parte el diputado por el quinto distrito, Juan Manuel Molina García entregó este día a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, 500 trajes de seguridad de primer respondiente, los cuales serán donados de la siguiente forma: 250 para los cuerpos de bomberos y 250 para el Hospital General de Mexicali. En el evento de entrega, llevado a cabo en las oficinas del DIF Municipal, aparte del legislador y de la munícipe, estuvieron el director de dicho Hospital y un representante de los bomberos.

"En estos tiempos difíciles por la contingencia sanitaria, es momento de solidarizarnos", refirió el diputado Juan Meléndrez Espinoza, representante del primer distrito. En ese sentido, ha entregado despensas en diversos ejidos y comunidades del Valle de Mexicali; por ejemplo a los niños de la Casa Hogar y a los residentes del ejido Tula, además del poblado Torchoza. "Seguiremos gestionando este tipo de apoyos para beneficio de los residentes del Valle de Mexicali, con la ayuda de nuestro gobernador Jaime Bonilla y la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar, Laura Torres", concluyó.

El diputado Ramón Vázquez Valadez, del distrito 12, hizo entrega de kits de limpieza y gel antibacterial para la desinfección de las unidades de transporte público de Tijuana conocidas como Calafias, con el fin de que se evite el riesgo de contagio por la concentración de pasajeros. Asimismo, en su calidad de presidente de la comisión legislativa del ramo, ha dialogado con los choferes para exhortarlos a que lleven a cabo la limpieza de sus unidades, por el bienestar de ellos mismos y de los usuarios.

Entre las acciones realizadas por el Módulo del diputado Víctor Manuel Morán Hernández, está el inicio de entrega de despensas a ciudadanos del distrito 8 de Tijuana, acatando todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y proporcionándolas a grupos de 10 ciudadanos, con lo cual se espera ofrecer 100 despensas diarias. Igualmente, para atender la contingencia ha instalado este día su Módulo de Atención Ciudadana en línea, a través de Facebook.

El diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez sigue apoyando al sector más vulnerable del segundo distrito, al hacer entrega de paquetes de alimentos y brindando orientación médica en su Módulo. Indicó que hasta el momento el apoyo en despensas ha llegado a 600 familias. "Es muy importante que la gente permanezca en sus casas, ya que es la única manera de no multiplicar este virus; sin embargo, me queda claro que hay familias que viven al día y no pueden dejar de trabajar, es por ello que seguiremos redoblando esfuerzos, dando prioridad a personas con discapacidad y de la tercera edad".

Con un compromiso absoluto por atender la contingencia sanitaria, la diputada María Luisa Villalobos Ávila, representante popular del tercer distrito, visitó los diversos centros de salud y estaciones de bomberos, con la finalidad de entregar artículos que eviten el contagio y la propagación de esta pandemia. "Este es un asunto serio, que requiere llevar a cabo las medidas necesarias para poder enfrentar esta difícil situación. Debemos estar unidos e informados, les pido atender las medidas de salud recomendadas, principalmente quedarse en casa y atender a los suyos", solicitó la legisladora.

De igual forma, la diputada Araceli Geraldo Núñez envió un mensaje en el cual menciona: "Sabemos de la incertidumbre y el miedo que surge por el Covid-19, estamos en una etapa crítica para los municipios, el Estado y el país, por eso, si te lo puedes permitir, te pedimos que te quedes en casa. Todas aquellas actividades que no sean esenciales fuera del hogar, no las realicen. Hay que trabajar en equipo para evitar el contagio masivo y salvar millones de vidas. Quizás el virus no nos deja estar cerca, pero estamos más unidos que nunca", precisó.

Por su parte, la diputada Eva Gricelda Rodríguez, del cuarto distrito de Mexicali, entregó cubre bocas, gel antibacterial y artículos de limpieza a estaciones de bomberos, policía y Cruz Roja, así como a enfermeras y enfermeros del Hospital General y clínicas del IMSS.

Asimismo, la diputada por el distrito XVII, con sede en Ensenada, Miriam Elizabeth Cano Núñez, destacó que "la solidaridad y el trabajo en equipo es muy importante en estos tiempos de contingencia, por eso unimos esfuerzos con el Gobierno Estatal, SIBSO, la Secretaría de Educación, la Sedena y el equipo de la diputación del distrito 17, para llevar apoyos de productos para higiene y limpieza de los hogares y despensas básicas para familias de las colonias La Militar, Candelaria, Ex Ejido Hacienda Sinaloa y dos puntos de la delegación de Punta Colonet".

El diputado Fausto Gallardo García, representante popular del sexto distrito, indicó que su labor se ha concentrado en llevar despensas para aliviar la necesidad de más de 100 familias vulnerables en las colonias La Morita, Terrazas del Valle 1 y 2, Lomas del Valle, El Niño, Vistas del Valle, Fuentes del Valle, Real de San Francisco y Ojo de Agua, además del ejido Rojo Gómez. Las despensas contienen arroz, frijol, sopas, aceite, papel higiénico, sal, azúcar y valvita

Por su parte la diputada Triny Vaca, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos del Congreso local, dio a conocer que hizo entrega de despensas a ciudadanos del sur y poniente de Mexicali, además de proporcionar apoyo alimenticio a la Casa Hogar el Buen Pastor y al Asilo Santo Niño de Atocha.

El diputado David Ruvalcaba Flores informó que "esta semana, en apoyo a diferentes compañeros trabajadores de la industria de la comunicación (radio y televisión) en Tijuana, así como Mexicali, sostuve reuniones de trabajo informativas donde manifesté mi apoyo y respaldo ante esta declaratoria de emergencia sanitaria estatal y nacional; así mismo hice llamado para que directivos de las empresas adopten las medidas de seguridad e higiene necesarias, con la finalidad de disminuir los riesgos de propagación en las instalaciones de trabajo".



Por lo que hace al diputado Gerardo López Montes, expresó que ha llevado despensas y consultas médicas a los hogares de adultos mayores y/o niños con discapacidad del distrito XIII; además, aseveró que en su Módulo se brinda gratuitamente atención médica y sicológica, así como asesoría jurídica y contable.

La diputada Eva María Vásquez Hernández dio a conocer que ha recorrido el Valle de Mexicali para entregar alimentos y artículos de limpieza e higiene personal, por las afectaciones económicas que ha traído el coronavirus. Dio las gracias a las personas que han denunciado a familias en extrema necesidad y adultos mayores, vía inbox o en su facebook personal, con el fin de atenderlas.