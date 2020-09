Académicos de 4 países analizan experiencias docentes y su labor ante la pandemia

Como parte del 59 Aniversario de CETYS Universidad, se llevó a cabo el panel virtual internacional

Tijuana, Baja California a 22 de septiembre de 2020.- Desde el inicio de la pandemia, los docentes de todo el mundo han encontrado nuevos desafíos para dar continuidad a la enseñanza. Las instituciones educativas han migrando sus clases presenciales a modelos virtuales y posteriormente sistemas híbridos, mismos que ayudarán a salvaguardar la salud e integridad física del alumnado.

Las experiencias vividas por los docentes alrededor del mundo ante la contingencia, cuentan historias únicas. Con el propósito de darles voz, CETYS Universidad, a través de la Vicerrectoría Académica y el Programa Editorial de CETYS Universidad, presentó el panel virtual internacional: El profesorado frente a la pandemia. Relatos desde el curso del desastre, en donde se habló del libro homónimo que contó con la colaboración de docentes de Estados Unidos, Colombia, España y México. Este encuentro virtual formó parte de las actividades por el 59 Aniversario de CETYS Universidad.

En el panel estuvieron presentes: Dra. Melissa A. Fitch, profesora de la Universidad de Arizona en Estados Unidos; Mtra. Lina M. Osorio Valdés, coordinadora de posgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia; Dr. Eduardo Romero Sánchez, profesor titular de la Universidad de Murcia en España y el Dr. Alberto Gárate Rivera, Vicerrector Académico de CETYS Universidad y moderador del panel, quienes además son coautores de la publicación.

"¿Qué pasó con los profesores y estudiantes en ese mar de confusiones?, ¿qué hicieron y qué dejaron de hacer?, ¿cómo negociaron con el miedo, la fragilidad y la incertidumbre?, ¿cómo con la nostalgia que provoca ser arrancado del territorio donde han echado raíces?" comentó el Dr. Gárate Rivera, al introducir las preguntas que fueron guía para el desarrollo del libro y que permitían explicar los relatos de los docentes ante la situación cambiante.

La Dra. Melissa Fitch, comentó que en este cambio, ha sido necesario "saber cómo llegar a los alumnos a pesar de la distancia", y que la actualización del docente a través de la tecnología, si bien es clave, el alumnado busca que sus maestros quieran salir adelante a pesar de las dificultades e inclusive con las limitaciones tecnológicas. De igual forma, en su experiencia, recomienda llevar el humor a las aulas virtuales como clave para el éxito.

Por su parte, la Mtra Lina Osorio, reflexionó sobre los relatos de su labor como docente en la actual contingencia, destacando que los profesores deben "tener la posibilidad de crear un territorio seguro para los estudiantes, más allá del COVID-19" en donde la distancia social no debe de ser un impedimento para estar cerca de ellos, si se tiene la voluntad.

Finalmente, el Dr. Eduardo Romero, comentó que la pandemia ha permitido reflexionar sobre: los conocimientos previos que la contingencia nos ha recordado, lo que hemos aprendido y lo que podemos construir a partir de estos momentos.

"Aprendimos que no todo es seguro y está resuelto, y que a pesar de los avances de la tecnología, no somos capaces de controlarlo todo. La globalización implica la interconexión de todo y todos, con muchos aspectos positivos y consecuencias". Igualmente, comentó sobre la percepción del alumnado sobre la labor del docente, donde puntualiza que ellos no perdonan al docente que no está realmente involucrado y con voluntad de seguir adelante.

Los panelistas finalizaron con una reflexión sobre el involucramiento del profesorado con las problemáticas, dificultades y avances que los alumnos tienen en las aulas virtuales y cómo el relato de los docentes ha podido dar luz a estos cambios generados a partir de la irrupción de la pandemia.

