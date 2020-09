Abusan en la CESPE contra los usuarios, acusan en Coparmex

Opta por el abuso y la ilegalidad

ENSENADA.- En lugar de ofrecer un buen servicio, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) ha optado por el camino del abuso y la ilegalidad en contra de supuestos deudores, con lo que pone en riesgo la salud y el empleo, aseguró Martín Muñoz Barba.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, dijo que los usuarios de la CESPE sufren los problemas por la falta de agua, ya que por un lado aseguran que hay suficiente, pero en los hechos constantemente hay cortes en el servicio, por lo que no se cuenta con un servicio confiable.

En lugar de mejorar y brindar un buen servicio por el cual pagan ciudadanos, comercios y empresas en general, la paraestatal ha optado actuar arbitrariamente, operando ilegalmente a través de un particular que, sin ser autoridad opera como tal, señaló Muñoz Barba.

Explicó que el modus operandi es el envío de un aviso-invitación sin firma a usuarios presuntamente deudores, para notificarles de supuestos adeudos por derechos omitidos, derivados de "una auditoría de escritorio" realizado por una empresa particular para exigirles pagar cantidades millonarias, en una clara maniobra de extorsión.

Además de la afectación directa en los hogares, también la actividad económica se encuentra limitada por dicha situación, porque, precisó, son las empresas y sus empleados los más afectados, ya que si el usuario no paga de inmediato, le cortan el servicio del agua o le bloquean la descarga al drenaje.

"...Todo lo hacen sin un procedimiento legal, sin respetar el derecho del usuario de responder y demostrar su situación real, sin respeto al estado de derecho, ni a los derechos humanos, en plena pandemia en la que el agua es indispensable para evitar contagios y en un momento que estamos pasando por la peor crisis económica", que el gobierno no acierta a resolver, manifestó.

"...Pareciera que estamos ante una autoridad que no respeta la ley, que no respeta las formas, que no da seguridad jurídica, que ahuyenta la inversión, que abusa en lo más crítico de la pandemia y de la crisis económica", enfatizó el presidente de Coparmex Ensenada.

Recordó que es pública la falta de inversión en fuentes alternativas de suministro, de reposición de líneas de distribución, espacios de almacenaje y plantas de tratamiento y es evidente que con las lluvias se desbordan las capacidades de tratamiento y se contaminan las costas en cada temporal.

"...Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir con todos estos males y no se ve para cuándo estas situaciones se puedan revertir", apuntó.

Ante la situación, la Coparmex solicitó al gobernador, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que asuman con honor y responsabilidades los roles legales que a cada uno les corresponde, para que deje de haber en el estado un régimen unipersonal de gobierno como el que ha impuesto Jaime Bonilla Valdez.

Exigimos un irrestricto respeto a los derechos de los ciudadanos de contar con acciones apegadas a la legalidad, que puedan ejercer su derecho a la defensa ante cualquier arbitrariedad del gobierno, dijo Muñoz Barba.

El presidente de Coparmex pidió a los tres poderes que actúen con solidaridad con aquellos que, a pesar de la falta de apoyo, están tratando de mantener el empleo y la planta productiva, y no con insensibilidad y maltrato a los ciudadanos.