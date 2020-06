Abrirá de forma controlada la Unidad Deportiva Eufrasio Santana este lunes 15 de junio

Tecate, B.C, domingo 14 de junio de 2020.- Para permitir el desarrollo de las actividades físicas de la comunidad deportiva en el municipio, el XXIII Ayuntamiento de Tecate, que preside la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, informa que se permitirá el acceso de forma controlada de la ciudadanía a la Unidad Deportiva Eufrasio Santana, a partir de este próximo lunes 15 de junio, cumpliendo en todo momento con el reglamento apegado en atender las medidas de prevención ante el COVID-19.



Los usuarios que acudan a la Unidad Deportiva Eufrasio Santana, deberán seguir las siguientes reglas con el objetivo de desarrollar un sano esparcimiento dentro de las instalaciones, procurando la salud de las familias tecatenses. Cabe destacar que Baja California se encuentra aún en semáforo rojo, de acuerdo a la Secretaría de Salud.



Reglas para el uso de la Unidad Deportiva Eufrasio Santana:



- El horario de ingreso a las Unidades Deportivas, será de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y 16:00 a 20:00 hrs por la tarde.

- Sábados de 8:00 a 12:00 del día.

- Entrenamientos de 1 hora, (Horarios cerrados).

- Uso obligatorio de cubrebocas

- No permitido entrenamientos en grupos.

- Se hará revisión de temperatura obligatoria al acceso.

- El acceso será exclusivo para correr, trotar o caminar, no se permitirá permanecer sentado en ninguna de las áreas.

- Canchas de tenis tendrán capacidad máxima de 4 personas por hora.

- No acceso a personas con síntomas sospechosos.

- En caso de incumplir alguna de estas medidas se tomarán acciones para garantizar la seguridad de los demás usuarios.

- Maximo 50 personas por horario.

