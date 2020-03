Abarroto la arena de box en Tijuana y Hermosillo

ENSENADA.- Existe un libro de tauromaquia que se llama por que vuelven los toreros, escrito por la diosa rubia del rejoneo la incomparable Conchita Cintron mujer que fue una excelente rejoneadora que partió plaza en México, al lado de grandes toreros de esa época pero parafraseando su frase "por que vuelven los toreros" nosotros escribiríamos por que regresan los boxeadores.

El grueso de ellos con riesgo de su propia vida, pero que los hace volver la mayoría de las veces es la malversación de los recursos obtenido mediante sus épocas de gloria, después en un grado muy menor es el deseo de seguir en lo que consideran su vida y por último el sentir que aun pueden ser lo que el tiempo les va quitando, he visto a los mas grandes boxeadores no saber irse con la categoría que su carrera le exige, gente que solo vive de el nombre que un día tuvo pero algo que no puedo evitar resaltar es la euforia que un regreso sin mas ambición que ( ayudar a salir a los jóvenes de las drogas) ha producido en la fanaticada mexicana, si dos boxeadores que tienen su vida económica resuelta deciden ponerse los guantes por una causa a todas luces altruista y logran un verdadero fenómeno social, tanto en Tijuana como en Hermosillo, con llenos increíbles por peleas de exhibición peleas a 3 y 4 rounds donde la gente se ha involucrado, que hasta los bares los anuncian como atractivo principal de la televisión.

JULIO CESAR CHAVEZ VS JORGE EL TRAVIESO ARCE abarroto la arena de box en Tijuana y luego vimos lo sucedido este fin de semana en Hermosillo, Sonora con un lleno espectacular, pero porque vamos por partes, una es innegable que el boxeador de mayor reconocimiento a nivel mundial ha sido JULIO CESAR CHAVEZ un verdadero portentoso del boxeo mundial eso no lo puede negar nadie, el único boxeador mexicano que cargo en sus hombros el peso del boxeo mundial, cuando el campeón del mundo de peso pesado y en ese entonces máxima figura MIKE TYSON acabo en el cárcel, entonces se acrecentó el boxeo mexicano con la máxima figura del boxeo J.C.CHAVEZ y cargo con el peso del box a nivel mundial como el mejor de todos y el mejor espectáculo, sus peleas en Estados Unidos de ese nivel es su reputación como boxeador.

Del Travieso Arce solo diré que fue un boxeador que gano sus campeonatos mundiales a sangre y golpes, jamás fue un esteta como Julio, pero tenía un valor inaudito y un coraje y fuerza de voluntad indomable, gano y perdió siempre, pero en cada una de sus peleas derramo coraje y valor.

Nunca, ni en el mas loco sueño hay comparación de los boxeadores en cuestión, tuvo que pasar el tiempo, el retiro de ambos y un super mosca gordo como el Travieso fue capaz de pelear con el mismo lo ha dicho con su ídolo Julio Cesar Chávez, a su edad se anima a esta noble causa y se da el encuentro por primera vez en Tijuana y el publico enloquece al ver el coraje y el pundonor de ambos boxeadores a quienes, ni la campana detiene para mostrarse ante un público ávido de verdaderos ídolos, los aficionados de nuevo cuño están felices de ser testigos de cómo peleaba la leyenda, ser testigos de lo que es el boxeo como deporte y no como negocio son tres rounds donde nadie se guarda nada, uno los ve al terminar la pelea como verdaderos deportistas con la satisfacción de haber cumplido sus amigos " Dienton" y "Viejito" palabras que queda en el olvido para decir verdades de peso, como que duro pega " Chávez" no es tan malo el Travieso eso sucede después de un derroche de pundonor y coraje que emociona a todos, el reconocimiento al rival y el fuerte abrazo a quien unos minutos antes querías arrancarle la cabeza con izquierdas y derechas que en otros tiempo hubieran hecho rodar por el ring al mejor.

Pero y la pregunta inicial por que vuelven estos campeones dinero no, gloria o palmares deportivo tampoco, ¿entonces?, es el deseo de colaborar de ayudar con lo único que saben hacer, no definitivo ninguno regresaría ya a los encordados ni hará mas grande su imagen, pero si le dará la oportunidad a ambos de sentir nuevamente el cariño del público que por siempre ha estado ahí para ambos, pero que con esos aplausos esos gritos son un verdadero alimento para ese ego callado por tanto tiempo, ese ego que nos enseño a disputar cada mililitro de su entorno en una pelea de solo por el placer de agradar y recordar.

CHAVEZ VS TRAVIESO, TRAVIESO CHAVEZ un fenómeno de la mercadotecnia ¿un deseo insatisfecho de ver a la leyenda mexicana arriba del ring? ¿una añoranza por los tiempos idos? ¿una razón para estar con amigos en un espectáculo boxístico? , la verdad es una mezcolanza de añoranzas de deseos de ser parte de la historia que representan estos personajes que hoy son nuestra historia deportiva mas valiosa.