A una semana de asesinato de joven deportista nada se sabe del caso.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo exigen justicia.

TECATE.- Después de una semana del cobarde y artero asesinato de un joven deportista de la ciudad y trabajador de la plataforma Uber, (Taxi), las instituciones policiacas, no han logrado la localización y detención de los responsables, además, d que el vehículo marca Chevrolet, Tipo Aveo, en el que laboraba tampoco ha sido localizado además, de que sus familiares, amistades y sus compañeros de labores, están exigiendo a las instituciones policiacas, que se haga justicia y se logre esclarecer este crimen, en el que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, están dando Palos de Ciegos en este incidente por lo que se viene buscando una entrevista con el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, para que tome cartas en el asunto.

Del asesinato el pasado 9 de septiembre, del joven, Aaron Enrique Ramírez Liera quien de hecho, al parecer sufrió un asalto a mano armada y los presuntos responsables, no conformes con despojarlo de sus pertenencias de valor, asi como de su vehículo, le arrebataron la vida al pegarle no menos de 4 disparos de arma de fuego de alto poder, y que de hecho, los recibió por la espalda, lo que hace pensar que este crimen fue de los mas cobardes, ya que el joven no le hacia daño a nadie, únicamente trabajaba para la plataforma Uber para obtener recursos y poderles brindar un apoyo mas a sus familiares, por lo que se esta en espera que con la caravana de vehículos que salieron la tarde del pasado domingo a manifestarse y exigir justicia, se tiene contemplado el que puedan las instituciones policiacas, esclarecer estos hecho.

Cabe hacer mención que de este cobarde y artero asesinato, también similar al que se cometió el 8 de septiembre, cuando un joven hacia fila para cruzar hacia la Unión Americana y ahí fue asesinado de manera por demás cobarde, a quien en vida lleva5a el nombre de Juan Manuel Rosas, mismo a quien a quemarropa, le hicieron disparos y le pegaron caso la mayoría en el rostro y de quienes se desconoce también quienes fueron los autores de estos hechos, por lo que también se estará exigiendo justicia y que se logre la localización y detención de quienes cometieron estos hechos delincuenciales que vinieron a enlutar a estas familias de la comunidad.