A un año de la administración morenista sin obras en la Ciudad

En redes sociales dijo que celebraron un año cobrando sin trabajar.

TECATE.- A un año de la administración municipal de la alcaldesa Morenista, Olga Zulema Adams Pereida, no se han registrado obras de relumbrón, inclusive, la ciudad se encuentra en un retroceso, ya que ante la Pandemia por el coronavirus, no se han realizado obras de beneficio para los ciudadanos, aparte de que desde la terminación de las lluvias, la ciudad se ha visto sin ser atendida, sobre todo de las principales vialidades de las colonias las que se encuentran en el más completo abandono ya que no se tiene un programa de bacheo o pavimentación de los acceso a las colonias, además, de que las vialidades con asfalto, estas se encuentran en deplorables condiciones para la circulación vial, aparte de que continúa el problema de la recolección de la basura y la falta de algunas luminarias en el alumbrado público.

Además, a través de redes sociales, algunas personas han denunciado el que se está celebrando el primer año de la administración del partido político Morena y sus Regidores, a quienes los están felicitando por cumplir un año de estar cobrando sin trabajar, además, de que en la ciudad no se han visto algunas obras que vengan a mencionar las inversiones que se han realizado, solamente las que ha venido ejecutando la administración gubernamental del estado, aparte de que las despensas que se han entregado del estado, las acaparo la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereida, quien se ha dedicado a hacer labores de proselitismo en toda la comunidad, inclusive, se comenta que las despensas que entrego en el Valle de las Palmas, las estuvo vendiendo en 100 pesos cada una, cuando son un apoyo del estado para las familias más vulnerables por la pandemia.

Cabe hacer mención que las vialidades, como ejemplo el boulevard Defensores de Baja California, se encuentra destruido a la altura de la Casa social, además, de que también el boulevard Nuevo León, así como otras vialidades, como es el boulevard Luis Donaldo Colosio, hasta la salida a la avenida México, que cruza casi toda la ciudad y a las cuales no se les ha dado el mantenimiento que se requiere, con lo que los automovilistas que cruzamos por dicha zona, nos exponemos a que el vehículo en que viajamos pueda sufrir alguna descompostura o sufrir algún accidente de consecuencias mayores.