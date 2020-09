A 3 años de la desaparición y posible asesinato de Norberto Eaton no hay justicia

El 17 de septiembre de 2017, sujetos ingresaron a su domicilio y robaron con lujo de violencia sus pertenencias

ENSENADA.- Se han cumplido tres años de la desaparición y presunto homicidio del empresario Sr. Norberto Eaton Aguilar de 82 años quien fue víctima de robo con violencia en su propio domicilio ubicado en el poblado de San Carlos, delegación de Maneadero en Ensenada el pasado 17 de septiembre de 2017.

A pesar de que existen 40 evidencias que comprueban que Eduardo "N" fue el autor intelectual del crimen y que Daniel "N" también estuvo involucrado, no se ha ejercido justicia sobre el caso.

En la hoja del desaparecido, señala que desde el 2019 se giro por parte del Juez a cargo, una orden de aprehensión por los delitos de homicidio, robo calificado y robo de vehículo contra los dos mencionados anteriormente.

Sin embargo, solo Daniel "N" ha sido capturado mientras que el autor intelectual sigue libre en la ciudad, también se presume que por ser residente de Estados Unidos, logra ingresar y salir de ambos países sin ningún impedimento.

Además, "ha perjudicado los cambios de mando y rotación de personal tanto del fiscal responsable como de los agentes ministeriales a cargo de la investigación se retoma la lectura de la carpeta provocando con ello la afectación y retraso en la acción" se lee en el documento.

El presunto culpable, nieto de uno de los mejores amigos de Norberto Eaton

El Sr. Norberto "Nene" Eaton Aguilar reconocido empresario y agricultor del Valle de Maneadero, había tenido conversación de negocios con la madre del primer sospechoso.

Por lo que se asegura que a partir de esa información, fue suficiente para que Eduardo "N" planeará llevar a cabo el crimen.

Evidencias

Tras unas semanas de la desaparición y presunto homicidio del empresario, Eduardo "N" fue sorprendido en posesión de unos de los automóviles robados, pero solo estuvo detenido 70 días y obtuvo libertad condicional.

Mientras que la novia en ese entonces de Eduardo "N" tenía un celular tipo Iphone, perteneciente a la víctima. Pero no solo existen esas pruebas suficientes dentro de la Carpeta de Investigación se encuentran entrevistas con declaraciones contundentes en contra de los presuntos delincuentes.

Por lo que ahora, se exige justicia y que las autoridades logren aprehender al principal sospechoso.





"La desaparición de un ser querido afecta de manera dolorosa y profunda a aquellos que la padecen. Un desaparecido es una pregunta abierta, no es un muerto ni un vivo, es un espíritu que no deja dormir, que no permite sanar ni comenzar de cero." - (Dialogo tomado de la serie española de Netflix "Perdida")

Si usted cuenta con información que contribuya a impartir la debida justicia respecto al caso del Sr. Norberto Eaton Aguilar y la localización de sus restos, favor de comunicarse al teléfono 6461522700 Ext. 3882 y 3888 perteneciente a la Fiscalía de Homicidios en Ensenada, Baja California.