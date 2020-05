180 días y cumpliendo: Gobierno de BC

"Amigos y amigas enfrentamos tiempos difíciles que paralizan al mundo. Sin embargo en Baja California no paramos de trabajar para llevar soluciones a todo el estado. Hemos cumplido ya 59 de los 100 compromisos que hice en campaña. Atendiendo mi deber de mantenerlos informados les comparto las acciones realizadas en el mes de abril.

Ing. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California





Hemos implementado diferentes programas para la entrega de despensas quienes están pasando por una situación difícil debido a la contingencia, el primero de ellos es la Salud en Casa, que es la repartición de despensas por todo el estado: Prevención en Marcha consiste en entregarlas a quienes llaman solicitando el apoyo y se les entrega a través de taxistas y voluntarios. Así mismo, contamos con un centro de Llamadas donde atendemos las llamadas al teléfono 800 52 (ayuda) 800 52 29 832 para agendar la entrega de su despensa.

Tijuana cuenta con 910, 524 personas apoyadas en mas de 1,524 colonias visitadas, Tecate, con 99,168 personas apoyadas en 35 colonias visitadas, Mexicali cuenta con 444,404 personas apoyadas 102 colonias visitadas.

Ningún país del mundo estaba preparado para lo que está sucediendo. Vivimos tiempos difíciles y no dejaremos de trabajar día y noche para salir adelante juntos.

Es por ello que ante esta pandemia, instruí a mi gobierno a trabajar sin descanso para atender esta crisis y cuidad a las familias bajacalifornianas.

Ante la emergencia global originada por el COVID-19, hemos adoptado medidas para salvarguardar la salud de los bajacalifornianos. En nuestra visita al sur profundo del Estado se visitaron lugares como Bahia de Los Angeles, San Rafael, Punta Prieta, Ejido Las Palomas, Villa de Jesus Maria, Isla de Cedros, entre otras. Y aquí se vieron apoyadas de 11,000 personas en las diferentes colonias y delegaciones que visitamos. San Quintin cuenta con 87,092 personas apoyadas en 45 colonias visitadas

A su vez Ensenada cuenta con 286,608 personas apoyadas en 236 colonias visitadas en zona urbana y delegaciones. Rosarito Cuenta con 138,020 personas beneficiadas en mas de 69 lugares colonias visitadas y rancherías .

Sumando el gran esfuerzo de todos los colaboradores que integran Jornadas por La Paz y La Salud hemos logrado beneficiar a 2,007,136 personas en 2041 colonias visitadas a lo largo del Estado. Ningún país del mundo estaba preparado para lo que está sucediendo. Vivimos tiempos difíciles y no dejaremos de trabajar día y noche para salir adelante juntos.

Es por ello que ante esta pandemia, instruí a mi gobierno a trabajar sin descanso para atender esta crisis y cuidar a las familias bajacalifornianas.

Ante la emergencia global originada por el COVID-19, hemos adoptado medidas para salvaguardar la salud de los bajacalifornianos. Realizamos una convocatoria para contratar personal de enfermería, médicos generales y especialistas para hacer frente a esta contingencia.

Hemos reconvertido exitosamente 3 Hospitales estatales especializándolos para atención de pacientes con COVID-19, asegurando así la atención de pacientes en estado grave o crítico.

Convertimos 3 espacios en Hospitales auxiliares en Tijuana, Ensenada y Mexicali, sumando un total de 188 camas adicionales en el estado para pacientes estables con necesidad de oxigenación.

Instalamos también, cuatro laboratorios en apoyo al sector salud para acelerar la entrega

de resultados de las pruebas de pacientes COVID-19. De esta manera somos el primer estado en México que eliminó la estadística de pacientes sospechosos confirmándolos o descartándolos en un lapso menor a 24 horas.

Garantizamos también en tiempo récord, el equipo de protección personal, contra COVID- 19 para todos los trabajadores de salud del estado

Fortalecimos las acciones de prevención entre la comunidad y se capacitó al personal de salud para mejorar su conocimiento y capacidad de diagnóstico temprano. Acompañamos a las familias que han perdido miembros a causa de esta pandemia, por

ello detuvimos el abuso de las empresas funerarias que estaban lucrando con estas tragedias cobrando hasta $50,000 por cremar a un difunto de COVID-19. Ante esto, les hemos impuesto un tope de $7,000 para cubrir los servicios de cremación.

Tanto el estado como los ayuntamientos le condonarán a las funerarias el pago de derechos. Las personas sin hogar que den positivo en COVID-19, serán alojadas en centros tipo hostal en distintos puntos de Baja California para su resguardo.

Mi compromiso es siempre hablarles con la verdad y así seguirá siendo con datos reales y= actualizados. Es por ello que he realizado 31 transmisiones en vivo con respecto a la contingencia en nuestro estado, alcanzando más de 2.9 millones de reproducciones, en las que detallamos casos confirmados y defunciones por Covid-19, adicionalmente todos los días publicamos esta información en redes sociales, la página de Gobierno del Estado y compartimos con medios de comunicación.

En estas intervenciones también hemos dado voz a diferentes situaciones como falta de ventiladores, que ya hemos resuelto. Como Gobierno del Estado hemos conseguido los ventiladores necesarios para los Hospitales con mayor demanda.

Desde inicios de este mes realizamos numerosas suspensiones a centros de trabajo, en cumplimiento al acuerdo que extendió la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, resultando en: 73 avisos de suspensión de actividades no esenciales 62 suspensiones de la COFEPRIS Cierre inmediato de 497 empresas con actividades no esenciales. Con esto logramos el resguardo de cerca de 80 mil trabajadores bajacalifornianos.

Pusimos en marcha un asistente virtual llamado Doctor BC en WhatsApp y Facebook. A través de esta herramienta hemos podido dar información general a miles de bajacalifornianos, hemos recibido más de 300 denuncias de actividades no esenciales y además hemos atendido más de 200 casos de personas desde el 911.

Doctor BC Si una persona presenta síntomas, un médico voluntario le brindará orientación porque en #EnBCNosCuidamosTodos. Agradecemos a todos los voluntarios que hacen posible esta atención.

Creamos en la Secretaría de Economía el Programa Emergente en Apoyo a Personas, Empleo y Economía del estado, el cual cuenta con una bolsa global de mil 533 millones de pesos y que ya se ha puesto en marcha en esta Emergencia Sanitaria, entre los que destacan: Créditos para mujeres emprendedoras, rescate a los microempresarios, para pagos de nóminas y diversos créditos para pequeñas y medianas empresas.

Congruente con las acciones de El Gobierno en Marcha, de manera trasparente, y respetando las reglas, se dieron permisos para mujeres taxistas, que a partir de ahora contarán con un oficio digno y seguro, y un patrimonio para su familia. Renovamos y aumentamos el subsidio a la tarifa de energía eléctrica, por una cantidad de 460 millones de pesos en beneficio de nuestras familias de Mexicali.

Los bajacalifornianos merecen vivienda digna, es por eso que a través del programa Casa Digna hemos entregado diversos apoyos para material de construcción a quienes más lo necesitan.

Somos un gobierno que cumple: en campaña garanticé a las familias de la colonia Lomas del Rubí entregar apoyos para su vivienda y lo hemos hecho beneficiando a 350 familias. De igual manera lo hemos hecho con 217 familias de la Colonia Sánchez Taboada en Tijuana y la Colonia Morelos en Rosarito. También seguimos avanzando en la entrega de viviendas a quienes han sido víctimas de siniestros como deslaves, inundaciones o incendios.

Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable, estamos realizando acciones de mejoramiento en los sistemas de distribución del servicio de este vital líquido.

Estamos construyendo una red de agua potable para la localidad de Colinas del Sol, en el municipio de Playas de Rosarito con una inversión de mas de $18 millones de pesos. Así mismo, hemos invertido ya más de $53 millones de pesos principalmente en el Valle de Mexicali y de San Felipe para la compra y reparación de equipo, e instalación de tubería para hacer llegar el vital líquido a cada vez más viviendas y escuelas, entre las que destacan la UABC campus Rosarito y el CBTIS 277 en Valle de las Palmas.

Fomentar el desarrollo del deporte es fomentar el trabajo en equipo como el béisbol, básquetbol y fútbol. Rehabilitamos espacios deportivos con pasto artificial, iluminación y mantenimiento en Tijuana y Tecate, tales como los estadios Ángel Camarena y Luis Viejito García en los que se han invertido 56 millones de pesos.

Nuestro compromiso con el talento bajacaliforniano se mantiene, es por ello que seguimos apoyando a nuestros deportistas con uniformes y equipamiento para que sigan siendo los mejores.

Creamos la Academia INDE, Escuelas de Iniciación Deportiva para Baja California, con el propósito de acercar el deporte a todos. Con el fin de fomentar la Cultura en el Estado, y atender el llamado a Quedarse en Casa, hemos desarrollado el proyecto "La Cultura Continúa", con programas virtuales, en el que participan artistas y creadores locales. Pusimos en marcha a partir del 20 de abril el Programa Aprende en Casa, en coordinación con el Gobierno de México, para que ningún niño se quede sin estudiar durante esta contingencia.

Este programa llegará a todas las regiones del estado a través de diversas plataformas gracias a los convenios que logramos con radiodifusoras y televisoras regionales.

Los bajacalifornianos vamos a salir adelante, porque somos gente fuerte y solidaria que se caracteriza por sacar lo mejor de sí mismos en tiempos difíciles. No bajemos la guardia, recuerden que a este virus lo vencemos quedándonos en casa. En Baja California hemos sufrido una PANdemia por 30 años y la vencimos, así también venceremos esta que se llama COVID-19 y recuerden que: En Baja California, nos cuidamos todos.