David Huerta, la literatura como diálogo

El autor y periodista ofrecerá un homenaje a Federico Campbell, el lunes 17 de febrero, en CECUT.

TIJUANA.- David Huerta nació y creció entre letras, algo que encuentra fascinante es el entablar un diálogo con el autor a partir de su obra, esté vivo o muerto. Tal es el caso de quien fue uno de sus grandes amigos: Federico Campbell, a quien rendirá homenaje el lunes 17 de febrero, a las 6:00 p.m., en la sala que lleva su nombre, en el Centro Cultural Tijuana.

"Federico Campbell y yo fuimos grandes amigos durante mucho tiempo, haré un repaso general de la obra de Federico, los valores que discierno en su trabajo literario, periodístico y en general, es una contribución modesta pero franca, llena de afecto, cariño y amor a su memoria, admiración por su obra", admitió.

Al hablar de los valores que aprendió de Campbell, expresó: "Dio una pelea por ese tipo de valores en el terreno del periodismo, la literatura, la honradez por encima de todo y la seriedad en el periodismo la literatura, son valores que aunque deberían ser comunes no lo son tanto, era un hombre honrado, honesto, atormentado, porque a veces se confinaba en cierta soledad, le hacía sentir rodeado de incomprensión".

A Federico Campbell, el autor, lo describió: "escribía muy bien, con verdadera brillantez, hablaré de su novela `Transpeninsular`, veo en ella valores literarios, la pureza de su estilo, la manera en que su texto fluye sin dificultad para el lector, independientemente del esfuerzo del autor, lo que el maestro Alfonso Reyes nombraba la difícil facilidad, hacer que sean fáciles de leer aunque haya sido difícil escribirlos, Campbell era dueño de este don", dijo.

"Transpeninsular es un ejemplo de esto, desde los primeros párrafos está su valor estilístico, su eficacia literaria, su capacidad de transmitir una historia y ver el interior de los personajes", añadió el también poeta.

Desde pequeño, David Huerta tuvo contacto con la literatura, hijo del poeta Efraín Huerta, sin embargo, fue en la adolescencia cuando tuvo ese destello por el arte de la palabra escrita. "Esa primera experiencia literaria se dio con un poema de Federico García Lorca, `Canción de jinete`, yo leía mucho de niño y adolescente, pero en algún momento dije: `ah caray, este poema rebasa la letra, está tocando fibras íntimas de la experiencia humana`, me conmovió hasta las lágrimas. Por aquellos años leí a Jorge Luis Borges, sus cuentos me dejaron impresionado por el resto de mi vida, hace 50 o 60 años que los leí y me siguen deslumbrando", recordó.

Con una vida entregada a las letras, David Huerta confirmó: "Lo que encuentro es la posibilidad de dialogar con gente viva y muerte, gente real, aunque haya muerto, que además organiza su inteligencia de manera deslumbrante, esos son los mejores interlocutores que podemos tener, si uno lee a Cervantes, lo lee activamente respondiendo a él, y él a su vez nos responde, nos envuelve con su palabra y nos permite escuchar casi su voz".

"Es una recompensa continua en forma de inteligencia organizada, lucidez extraordinaria, talento y belleza de los textos, es una experiencia que no debemos rechazar o descuidar los seres humanos", continuó.

En lo que respecta a los temas que le obsesionan y forman parte de su obra literaria, enumeró: "La vida en la ciudad, el desazón que sella las relaciones sociales, lo que le ocurre a la gente, y hay un tema extraordinario que es el lenguaje mismo en que uno escribe, la autorreferencialidad el que el poema se refiera a el mismo, el lenguaje es importante, el tema del propio lenguaje acompaña a todo lo demás, son los temas propiamente humanos", concluyó.