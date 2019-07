Mañana se publicarán lo resultados de ingreso a preparatorias 2019

Reitera el SEE que todos los jóvenes que solicitaron ficha tendrán un espacio de estudio.

- Los aspirantes que no fueron seleccionados en planteles públicos serán reubicados en otros planteles o beneficiados con la Beca Solidaria OportunidadEs correspondiente al Programa "BC ¡Todos a la Prepa!"

MEXICALI, B.C.-El Gobierno del Estado que encabeza el mandatario Francisco Vega de Lamadrid, mediante el Sistema Educativo Estatal (SEE) comunica que el martes 02 de julio de 2019 se publicarán los resultados definitivos de la asignación de espacios para el ingreso a la educación media superior.

El SEE informa que todos los aspirantes a ingresar a la educación media superior tendrán un espacio asegurado para cursar sus estudios, por lo que se exhorta a los estudiantes que no quedaron seleccionados en algún plantel público, que a partir de la fecha antes mencionada, ingresen al portal www.educacionbc.edu.mx, con su folio y clave, a efecto de conocer la oferta de espacios disponible de cada municipio.

Cabe destacar que este listado se estará alimentando periódicamente y podrán aparecer disponibles planteles públicos con espacios disponibles y la oferta educativa en planteles particulares incorporados al Programa "BC ¡Todos a la Prepa!".

Dicho programa se encuentra vigente desde el 2015 y con corte al 2018 se han otorgado más de 74 mil apoyos para garantizar que los jóvenes bajacalifornianos de nacimiento o por adopción, tengan un espacio donde cursar sus estudios de bachillerato.

Esta beca consististe en la exención total del pago de inscripción, reinscripción y colegiatura.

Una vez que decidan la mejor opción de escuela de asignación, deberán acudir al plantel elegido con la siguiente documentación en original y copia: folio y clave; acta de nacimiento; certificado de secundaria o constancia de terminación de estudios reciente; CURP y comprobante de domicilio.

Para cualquier duda o aclaración, el SEE pone a disposición de los interesados los Módulos de Atención que se instalarán en los diferentes municipios del Estado a partir del 02 de julio y hasta el 02 de agosto del 2019 con horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, los cuales estarán ubicados en:

· Tijuana: Centro de la Cultura de la Legalidad ubicado en Calle Perimetral, No. 7125, Tercera Etapa entre Blv. Cochimíes y Calle Paseo del Río, Zona Río.

· Mexicali: Delegación del SEE ubicada en Calle de la Industria No. 291 Col. Industrial.

· Tecate: Delegación del SEE ubicada en Blv. Benito Juárez No. 500 Col. Encanto Norte.

· Playas de Rosarito: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Calle. José Haroz Aguilar No.2004, Fracc. Villa Turística.

· Ensenada: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Blv. Zertuche No. 6474 Ex ejido Chapultepec.

· San Quintín: Delegación del SEE (Centro de Gobierno) ubicada en Ave. "A" entre 9 y 10 s/n.

· Valle de Mexicali y Puerto de San Felipe: Deberán comunicarse a la Línea Educativa 01 800 788 73 22 (con su certificado de secundaria en mano).

El SEE reitera el compromiso del actual Gobierno del Estado de otorgar una opción de estudio a todos los aspirantes que solicitaron su ficha de estudios, por lo que NADIE quedará sin espacios.