Homologa tu título profesional de México en España, ¿cómo se hace?

Te has planteado ya en más de una ocasión mudarte a territorio español para ejercer. Tu empresa ha decidido que es el momento de que te desplaces y te ha destinado a este país para seguir trabajando, o simplemente quieres cambiar de aires y probar experiencias nuevas.

Sea como fuere, debes saber que la homologación de títulos en España es un proceso obligatorio al que tendrás que enfrentarte. Tienes que homologar tu titulación profesional y/o académica si quieres trabajar en un sector que esté regulado por la ley del país, si quieres seguir ejerciendo como médico, enfermero, abogado o en otras muchas profesiones importantes.

Hacerlo es algo que requiere mucho tiempo, como saber bien los documentos que presentar y los profesionales a los que recurrir. Aquí te lo explicaremos todo al respecto.

Cómo homologar mi título en España

Para homologar tu título profesional o académico en España, necesitas conectarte a internet y acceder a la página web del Ministerio de Educación español. Esta institución es la responsable de gestionar todo el proceso, y también la que informa sobre los documentos necesarios, las tasas a pagar y dónde entregarlo todo.

Afortunadamente, hoy en día no hay que personarse en ninguna oficina. Todo se puede tramitar online, aunque el proceso se puede complicar en el caso de que falte algún documento o esté mal presentado. Para evitar problemas, que a su vez provocarían retrasos de hasta medio año, lo más aconsejable es contar con la ayuda de un equipo como el de EISAF. Estos profesionales están especializados en este tipo de trámites.

De hecho, ese mismo equipo cuenta con acuerdos con determinadas universidades españolas en el caso de que sea necesario hacer alguna convalidación parcial y cursar algunas asignaturas. Pueden darse situaciones en las que tu título no te capacite por completo y tengas que hacer algo más además de homologar. Teniendo así que estudiar algunas asignaturas y superar sus pruebas.

Qué documentos presentar

Hemos hablado de la necesidad de presentar cierta documentación para poder proceder con el trámite de la homologación, y este es el aspecto más importante. Para empezar, debes saber que tienes que presentar dos copias de cada documento compulsadas y verificadas por el consulado español más cercano a tu ciudad, ya que México no forma parte de la UE y es un requisito; para terminar, si tienes algún documento en un idioma que no sea español, necesitas una traducción jurada del mismo.

Partiendo de eso, y teniendo muy claro que se debe repasar todo lo posible el material para que no haya errores, esto es lo que tienes que presentar:

Copia de tu documento de identidad.

Copia del título que quieres homologar.

Copia del certificado de notas del curso realizado para obtener el título.

Comprobante del pago de la tasa 079, correspondiente al modelo 790.

Si eres un profesional de la salud que quiere ejercer como tal, debes ponerte en contacto con el Colegio Profesional Nacional para obtener el certificado "Good Standing" de buena praxis. Solo es necesario si tu título tiene ya más de 5 años de antigüedad.

Con todo esto, debes comprobar que cumples el requisito de las dos copias compulsadas y de que todo esté en español. Una vez se presente la documentación, haciéndolo tú o dejándolo en manos de un equipo de expertos, tendrás que esperar una media de doce meses para recibir tu homologación.

Es importante que tengas muy presente que, aunque sean muy similares, la homologación no es lo mismo que la equivalencia con títulos españoles. Esto último puede no capacitarte para ejercer profesiones reguladas en España, y solo te sirve si no quieres hacerlo.

Médicos, enfermeros, ingenieros, abogados y arquitectos deben presentar todo esto y realizar la homologación si quieren seguir trabajando como tal en territorio español. De lo contrario, el ejercicio de la profesión se estaría realizando sin validez alguna, y podría traer problemas legales.

Cuánto cuesta

Uno de los documentos necesarios es un comprobante de pago de una tasa. La tasa 079 tiene un precio de unos 160 euros, lo que equivale a un total de 3.450 pesos aproximadamente. Se puede fraccionar en varios pagos, por lo que no es necesario ahorrar para pagar todo el importe desde el primer momento.

Asimismo, también se puede delegar en equipos como el de EISAF para que se encarguen de gestionar los pagos de las cuotas de esta tasa. Una forma bastante más cómoda de seguir adelante con el trámite.

¿Es difícil homologar un título para que tenga validez en España?

Si quieres que tu título tenga validez en España, debes homologarlo, y la verdad es que no es un proceso complicado. El problema está, además de en saber bien cómo presentar el formulario 790 y en acertar con los documentos necesarios y las condiciones, en tener que esperar todo el tiempo que dura el trámite. A eso, además, hay que sumar que un error puede retrasarlo todo al menos medio año.

Por eso, la mejor solución es optar por los servicios de expertos en la materia. Hay equipos que, como ya hemos mencionado previamente, saben perfectamente cómo llevar todo este proceso para que no tengas complicación alguna y, además, tengas una respuesta afirmativa en el menor tiempo posible. Además, sin tener que moverte de casa.