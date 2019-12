EL 20 de diciembre se cierran inscripciones por internet para educación básica

Publicación de resultados cuarta semana de enero 2020.

MEXICALI, B.C.,16 de diciembre de 2019.- El próximo viernes 20 de diciembre termina el periodo del proceso de Inscripciones a Educación Básica por Internet para el ciclo escolar 2020-2021, dirigido a los aspirantes a ingresar a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.

El Secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, señaló que el proceso se inició el pasado jueves 21 de noviembre, donde se entregaron las Solicitudes Únicas de Inscripción (SUI), formatos mediante los cuales los padres de familia recibieron su folio y clave para realizar el proceso de inscripción de sus hijos por Internet.

Resaltó que el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha dado la instrucción que ningún niño quede sin espacio para estudiar en los planteles escolares de Baja California, con especial énfasis para aquellos que viven en zonas vulnerables, ellos serán prioridad a la inclusión social eliminando la discriminación de cualquier tipo.

El proceso de inscripción se compone de tres pasos:

ingresar a la página electrónica del Sistema Educativo Estatal www.educacionbc.edu.mx, con el folio y la clave personalizados que se proporcionaron en la Solicitud Única de Inscripción SUI.

Capturar los datos de los padres de familia y seleccionar tres escuelas de su preferencia.

Impresión del comprobante de registro, esto para que el padre de familia asegure que realizó satisfactoriamente el registro de solicitudes.

La publicación de resultados será la cuarta semana de enero 2020, una vez asignado el espacio, el padre de familia tendrá que acudir del 04 al 17 de febrero a confirmar la inscripción en el plantel educativo asignado.

Los interesados que no cuenten con servicio de internet, pueden acudir a los módulos de atención que se encuentran en las delegaciones del Sistema Educativo en cada municipio, para recoger su formato "SUI Especial".

Los Módulos de Atención, funcionan en un horario de 8:00 a 15:00 horas y están ubicados en las siguientes direcciones:

Tijuana: Al el Centro de Cultura de la Legalidad, ubicado en Calle Perimetral No. 7125, Tercera Etapa del Río. Y en Oficinas Centrales del SEE en Tijuana, Av. Centenario No. 10151, Zona Río.

Ensenada: Delegación del SEE, Prolongación Blvd. Zertuche No. 6474-A y B Col. Chapultepec C.P. 22785. Preescolar 646 152-28-00 Ext. 2932, Primaria 646 152-28-00 Ext. 2936 y Secundaria 646 152-28-00 Ext. 2937 y 2915.

San Quintín: Sub-Delegación San Quintín del SEE, Centro de Gobierno (Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-64 ext.3633.

Mexicali: Delegación del SEE, Calle de la Industria No.291 Col. Industrial C.P. 21010Preescolar 686 559-8674, Primaria 686559-8678, Secundaria 686559-868.

Tecate: Delegación del SEE, Blvd. Benito Juárez No.500-76

Col. Encanto Norte, Plaza Cuchuma Tel: (665) 654-46-23.

Playas de Rosarito: Centro de Servicios de Gobierno del Estado, en C. José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. Villa Turística. Teléfono 661 614-97-00 con las siguientes extensiones: Preescolar 2781, Primaria 2768 y Secundaria 2769.

Los padres de familia pueden solicitar información en la línea 01-800-788-7322 o consultar la página de internet del sistema educativo: www.educacionbc.edu.mx.