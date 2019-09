Continúan varios alumnos de educación básica sin clases

Debido a la falta de pago a maestros interinos

Tijuana.- Se han registrados varias escuelas en el estado que continúan bajo paro o protesta ante la falta de pago a los maestros interinos y de las pensiones a profesores jubilados. Hace unos días el Sistema Educativo Estatal compartió un comunicado en el que aseguraba que todos los alumnos de educación básica regresarían este lunes a clases con normalidad.







Sin embargo, los pagos atrasados que datan desde el año 2016 o más para algunos no se ha visto reflejado en su cuenta bancaria. Directores, maestros y padres de familia se han unido a favor de continuar bajo paro hasta que el Gobierno del Estado y el SNTE puedan resolver esta gran problemática que afecta a la economía de los maestros y sobre todo a la educación de los jóvenes.



Algunas escuelas han optado por dejar sin clases a los grupos que tienen asignados a profesores que no han recibido su pago, mientras que otras han suspendido en su totalidad las clases como señal de solidaridad ya que "nadie puede trabajar gratis".



En los últimos 4 años se han registrado ya dos paros a nivel estatal por el mismo problema. La delegada del Sistema Educativo de Tijuana, Andrea Ruiz intentó hace unos meses convencer a los maestros interinos realizar un convenio, pero estos han manifestado que se encuentran escépticos ante tantas promesas y piden que su pago sea completo y no esporádicamente.







Aunque se ha compartido en algunos medios que los pagos podrán ser en ciertas fechas, esto no tranquiliza y asegura un acuerdo para todos los afectados.