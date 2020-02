Conoce los principales conflictos de las empresa familiares y claves para su resolución

Tendrá lugar en CETYS Universidad Campus Tijuana, dialogarán sobre la relevancia de promover la sucesión de una forma sana y con antelación.

Tijuana, Baja California.- La mayoría de las empresas familiares tienen 70% de probabilidad de desaparecer para la segunda generación y se estima que solo el 13% sobrevive para la tercera, es por ello que el próximo 11 de marzo se realizará la cuarta edición del Panel empresarial "Los conflictos de la empresa familiar y claves para su resolución".

Desde el Gimnasio‚ÄďAuditorio "Rodrigo Valle Hernández", de CETYS Universidad Campus Tijuana, un grupo de especialistas tratarán los temas por los cuales suelen no perdurar las empresas desde distintas aristas. En esta cuarta edición se verán historias de éxitos, la importancia de poner las reglas del juego para perdurar, se verán puntos fiscales y aspectos binacionales.

El C.P. Rodrigo Valle Hernández, Así lo dio a conocer esta mañana el C.P. Rodrigo Valle Hernández, Fundador y Presidente de Grupo Tersa; el C.P.C. Armando Álvarez Carmona, Socio Fundador de Álvarez Carmona y Asociados; el C.P.C. Mario García Carrasco, Socio-Director región Occidente de la firma Deloitte, el Lic. Patrick W. Martin y el Lic. Raúl Villareal Garza, socios de la firma Procopio en San Diego y la Mtra. Jessica Ibarra Ramonet, Directora Zona Costa de CETYS, convocaron a los medios para dar esta invitación y hablar la relevancia de promover la sucesión de una forma sana, en un proceso que debe darse con antelación.

En esta ocasión, se hablará el caso de éxito de El Fogoncito, una empresa con más de 50 años en el mercado y ahora presente en tres continentes. Este negocio se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad y un buen servicio que conquista a miles de comensales. Este contará con la participación del empresario Carlos Roberts Ávalos, CEO de dicho negocio.

El exitoso empresario platicará la relevancia de tomar riesgos, tener estrategia para saborear y conquistar mercados con una visión: "Piensa global, pero actúa local".

Por su parte, el C. P. Armando Alvarez Carmona, puntualizará la relevancia de tener las reglas del juego de la familia para saber cómo comportarse tanto en la empresa como en la familia y que no entran en lo legal, así como dejar claro las condiciones de la sucesión y que si no se trata puede llegar a judicializarse y afectar a la familia y la empresa. La firma Alvarez Carmona y Asociados fundada en 1961, está conformada por un grupo multidisciplinario de profesionistas especializados en diferentes áreas, dedicados a prestar servicios de asesoría y consultoría integral de negocios.

En el panel se pondrán en la mesa diversos mitos que existen cuando hay miembros de la empresa con doble nacionalidad o donde un integrante de la familia busca radicar en otro país. Este tema será abordado por el Lic. Patrick W. Martin, representando a la firma Procopio.

El C.P. Valle Hernández destacó que, desde 2014 Grupo Tersa, a través de Valle Bibb Fundación A.C., realiza esfuerzos que genere oportunidades para solucionar conflictos que pongan en riesgo el patrimonio de la familia. Ya que gracias a estos encuentros permite a instituciones como CETYS Universidad recabar recursos que genere un beneficio por la educación de jóvenes talentosos.

Más sobre el evento:

Panel "Familia y patrimonio: cómo proteger y planear la sucesión de su empresa familiar"

Lugar: Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández"

Día y hora: Miércoles 11 de marzo en punto de las 4:00 pm.

Aportación: $3,500 pesos por persona | Cupo limitado

Informes: (664) 903-1800 Ext. 263 y 265 o al correo: eventos.filantropiatij@cetys.mx