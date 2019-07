"Aula Invertida", estrategia didáctica en IBERO

El alumno se convierte en el ´´personaje´´ central dentro del aula y el docente en facilitador del conocimiento.

11 de junio de 2019.- "El flipped classroom o aula invertida, más que una herramienta es una estrategia didáctica para la implementación en el aula, de tal manera que los estudiantes podrán con ello facilitar aprendizajes significativos, lo que denominamos estrategia de enseñanza-aprendizaje", aseguró la Mtra. Rebeca Sainz González, Gestora de Calidad Académica en el Área de Procesos Sociales y Culturales de la IBERO CDMX-Tijuana.

Refirió que, esto se ha vuelto un reto en el ámbito educativo, ya que modifica la dinámica de la clase tradicional por nuevas herramientas de aprendizaje: "El objetivo de la práctica docente en general es que el estudiante construya aprendizajes que le sirvan para la vida en cualquier contexto, donde se desarrollen y puedan solucionar problemas´´.

De modo que, con estas nuevas herramientas, se busca aportar nuevos conocimientos e incursionar a los estudiantes y profesionistas en actividades que faciliten la construcción de contenidos a través del aprendizaje activo y cooperativo, siempre con el apoyo y acompañamiento del docente.

La Mtra. Sainz González subrayó el papel fundamental de los docentes en el aula, ya que son ellos quienes brindan las herramientas necesarias a los alumnos, para que éstos puedan desarrollar un tema con el apoyo de distintos materiales, sin perder el objetivo principal: enseñanza-aprendizaje.

"El rol cambia, ya el docente no es el personaje principal en el aula, ahora es el estudiante, pues los alumnos son quienes imparten la clase y el docente se convierte en un facilitador del conocimiento, es decir, le da el material a trabajar y diferentes alternativas como: videos, textos, artículos de revista, trabajos de investigación, etc. Aquí el docente propone, el alumno estructura y lo expone en la clase, es decir, el docente facilita los aprendizajes y la guía para que ellos construyan su propio aprendizaje, de eso se trata el aula invertida", informó.

En este sentido, la maestra reiteró el compromiso que la IBERO tiene en la formación académica de sus estudiantes: "Nosotros por estar en la frontera, tenemos un escenario multicultural, por lo que, con mayor razón, nuestros estudiantes y más los de la Maestría en Educación y Desarrollo de la Práctica Educativa, deben tener un pensamiento crítico ante el mundo que nos enfrentamos, pues ellos son los encargados de llevar de la mano a las nuevas y futuras generaciones de seres humanos, eso nos hace distintos de los demás programas en educación; estar dispuestos a "En todo amar y servir", puntualizó.

Cabe destacar que la Maestría en Educación y Desarrollo de la Práctica Educativa de la IBERO Tijuana cuenta con modalidad de Titulación Dual: Master of Arts in Teaching-Teaching English to Speakers of Other Languages de la Rossier School of Education en colaboración con la Universidad del Sur de California (USC).

A través de esta alianza se busca formar profesionistas en la enseñanza del inglés como segunda lengua en población nacional y migrante, tanto en México como en Estados Unidos. Los estudiantes podrán optar por acreditarse como profesores bilingües inglés-español en el estado de California, EUA.

