Ampliar apoyo psicológico en preparatorias es fundamental

A través del área Psicopedagógica, CETYS brinda acompañamiento a los adolescentes en sus problemas desde clases.

Tijuana, Baja California a 23 de enero de 2020.- La tarea del psicólogo dentro de los planteles escolares puede y debe traspasar el aspecto psicopedagógico, para brindar soporte emocional en la comunidad escolar. Es por ello que la Preparatoria CETYS da orientación a los adolescentes en una etapa en la que sus decisiones cobran mayor relevancia para su futuro.

La inclusión de un psicólogo es imprescindible, al ser un espacio donde se relacionan estudiantes, padres de familia y docentes es natural que se requiera con profesionales en salud mental. De acuerdo a la Mtra. Alejandra Corral, Coordinadora del Departamento Psicopedagógico, su formación está centrada en comprender al alumno y canalizarlo con un especialista en caso de crisis.

"La etapa de la adolescencia es una etapa muy vulnerable y nosotros lo que hacemos es acompañarlos en este proceso. Cuando no se cuenta con ese acompañamiento, es muy fácil que tomen decisiones que no son las adecuadas para ellos. El adolescente tiene más confianza con los iguales, si no hay alguien que los acompañe. En otras escuelas es convencional que exista una oficina donde el alumno se acerca a solicitar apoyo, en CETYS nosotros nos acercamos al alumno." mencionó la experta.

Durante la etapa de preparatoria al alumnado se le imparte clases enfocadas al Desarrollo Humano, de acuerdo al semestre que corresponda, con el fin de guiarlos a una mejor toma de decisiones. Estas van desde la parte emocional, hasta la formación y tratamiento del perfil profesional que más se adapte a ellos. Es decir, se les forja para ser profesionistas de una forma humana.

"Es normal que si un amigo les comenta realizar una actividad, lo va a hacer porque es lo que todo mundo hace. En cambio, si en clase hablan de que uno tiene la capacidad decidir todos los aspectos de tu vida, de esta forma se da herramientas y vamos identificando a través de los trabajos que ellos mismos hacen. Con estos también sabemos quienes necesitan mayor apoyo con sus padres de familia", mencionó la Docente de la Preparatoria CETYS.

"Tenemos la ventaja de conocer a todos los alumnos, cada semestre se sortean los grupos y que tengo ahora, no son los mismos que tenía en el semestre anterior. Nos encargamos de brindar seguimiento y si se presenta un caso con alguna necesidad educativa especial, nos apoyamos con las demás docentes que integran el Departamento Psicopedagógico, que ya trabajaron con ellos inclusive, realizamos juntas para mantenernos informados".

La Docente de la Preparatoria CETYS reiteró que el acompañamiento de los psicólogos con los estudiantes es fundamental para el desarrollo integral de estos. Contar con un departamento de apoyo es necesario para entender los procesos de los adolescentes y actuar a tiempo.