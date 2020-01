Solicita un préstamo sin historial crediticio

La primera opción que nos viene a la mente en el momento de pensar solicitar un préstamo es acudir a un banco. Sin embargo, dependiendo del historial financiero que poseamos esto puede ser un proceso lento y complicado. En aras de promover la inclusión financiera, hoy en día contamos con los servicios de entidades alternativas que ofrecen la oportunidad de adquirir un préstamo sin necesidad de entregar nuestro historial financiero.

Qué es el historial crediticio

El historial crediticio es toda la información relacionada con los movimientos financieros de una persona, donde se reflejan los antecedentes crediticios para evaluar el comportamiento de pago y el nivel de endeudamiento de los distintos productos financieros, como tarjetas de créditos, préstamos y créditos. Esta información suele ser de vital relevancia para muchas instituciones financieras en el momento de que un cliente solicite un préstamo ante la entidad.

Actualmente, muchas entidades financieras no bancarias ofrecen servicios para solicitar préstamos sin historial crediticio , lo que ha permitido que aumente la posibilidad de que cualquier persona pueda adquirir la suma de dinero necesaria en el momento que lo desee, garantizando un servicio de forma rápida y segura, y evitando los obstáculos por no tener un historial crediticio idóneo.

Un aspecto importante que podemos destacar en este aspecto es que un historial idóneo no es solo aquel que cuente con un comportamiento de pago puntual, sino que también involucra el hecho de tener antecedentes crediticios. Por lo que, para los jóvenes, o personas que anteriormente no habían recurrido a estos servicios, aunque no cuenten con antecedentes de impagos, la falta de un historial limita las opciones y los tipos de créditos que pueden ofrecer las entidades bancarias.

Conoce tu estatus en el buró de crédito

El historial crediticio en México es suministrado por el Buró de Crédito, que es la institución financiera encargada de almacenar, gestionar y suministrar toda la información financiera de las personas. En caso de que te estés preguntando ¿cómo checar si estoy en buró de crédito? , la institución pone a disposición canales de comunicación para que una vez al año, puedas solicitar de forma gratuita el Reporte de Crédito Especial, en el cual podrás conocer los detalles de la relación de pago de todos tus productos crediticios.

El historial no necesariamente representa algo negativo. En vista de que es un documento que muestra el comportamiento de pago de la persona, si no se ha cometido ningún impago, representará un aval de buen comportamiento crediticio que ayudará para aumentar las posibilidades de conseguir nuevos préstamos con condiciones más atractivas.

Tipos de préstamos disponibles sin buró

Debido a la creciente popularidad de entidades financieras que están ofreciendo créditos online como alternativa a la banca, y gracias a la aceptación que ha tenido entre las personas, hoy en día es fácil contar con la opción de solicitar préstamos personales sin checar buró de crédito . Esto ha permitido que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el momento de solicitar un préstamo, sin importar cuál sea el historial crediticio en el momento de la solicitud.

Una de las mejores ventajas que esta modalidad ofrece es que abre la oportunidad de mejorar las condiciones de crédito, ya que es posible evaluar y decidir entre las opciones con mayor flexibilidad en las cuotas de pagos y con la menor tasa de interés disponible. Tener en consideración cada uno de estos aspectos te permitirá obtener un crédito con el que tendrás la certeza de que podrás cumplir con cada una de las cuotas de pago, establecidas de la manera más cómoda para ti.

La solicitud de préstamos personales sin buró es un proceso rápido, fácil y seguro que te permite acceder a la suma de dinero que necesitas en un período de tiempo corto y sin necesidad de entregar grandes cantidades de documentos. Este tipo de préstamos son mayormente otorgados por instituciones financieras no bancarias que operan mediante Internet, que han diseñado una nueva modalidad financiera con la intención de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los distintos productos disponibles.