Se descubre el fraude de la plataforma Bitcoin Evolution

Desde su llegada y su apertura al mundo, Internet ha cambiado totalmente todo, la información, la comunicación, el mundo corporativo y todo lo que pueda tener algún tipo de relación.

La red de redes también es utilizada por personas sin escrúpulos, que a la sombra de Internet, idean la forma de tener vastas ganancias, en perjuicio de personas que creen en sus mentiras y que caen en la trampa que se les ha tendido.

La labor de Vigilante Inversores

Sin embargo hay empresas serias que se encargan de vigilar que en internet no se cometan estos tipos de estafas. Se pretende salvaguardar a los que posiblemente puedan perder sus ahorros, con las opiniones de vigilanteinversores.com sobre Bitcoin Evolution.

Vigilantes Inversores lleva muchos años intentando detectar estafas en Internet, por lo que tras una exhaustiva investigación han demostrado que Bitcoin Evolution es una verdadera estafa.

The Bitcoin Evolution tiene, desde su montaje, una plataforma muy concisa, pero antes de creerla se debe entender que es lo que propone, porque desde el arranque se huele una posibilidad de fraude.

Cuando las empresas ofrecen servicios, siempre hay una sección en su sitio web donde explican quiénes son, el equipo que la compone, desde qué año funciona el sitio, e incluso, una sede central. Llama la atención como primera vista, que en el sitio de Bitcoin Evolution, nada de esto existe, pues no se ofrecen ningún tipo de garantías, ni algo que pueda ofrecer confianza en lo que predican allí.

La plataforma de Bitcoin Evolution

La página web de Bitcoin Evolution en España es bastante pobre en cuanto a diseño, y no deja mucho espacio para incluir más secciones, ya que sólo es una página de inicio, con fotografías de usuarios falsos y un formulario para registrarse, algo que se desaconseja de manera terminante, pues carece de legalidad y seguridad.

Posiblemente los usuarios encuentran opiniones en algunos foros donde se predica que invirtiendo en Bitcoin Evolution se harán ricos, lo que es una mentira, ya que se trata de quedarse con el dinero de los inversores sin ningún tipo de escrúpulo.

La página web de esta empresa tiene un fantástico software, que es típico en los sitios fraudulentos, donde todo es automático, y estando allí las personas no tienen que realizar ninguna acción más que la inversión, para que automáticamente ellos se queden con el dinero.

No obstante, al final de la página ofrecen que ante cualquier duda, en lugar de hacer las operaciones de forma automática, se pueden realizar las mismas en forma manual. En este punto se presenta el problema que al hacer el intento, lo manual no funciona en absoluto. La página toma por culpable al sistema y aclara que en poco tiempo quedará habilitado el control manual, pero dicho soporte nunca se arregla, simplemente porque no existe.

¿Cómo es su operatoria?

En muchas estafas se utilizan personajes famosos para crear confianza de los incautos, y que estas personas famosas nunca se enteran de que fueron utilizadas opiniones suyas falsificadas. Incluso hay un vídeo donde diferentes personajes famosos hablan de las ventajas del bitcoin como criptomoneda, en el que se han añadido fragmentos de distintos telediarios para adaptarlos al fraude.

Una de las formas de captar el dinero de los incautos, es porque usan personajes famosos para sus plataformas, como es el caso del magnate del Imperio Zara, Amancio Ortega, en la cual dice que se desvincula de su empresa para lanzar una startup que se basa en el bitcoin, con el ánimo de devolverle algo a su país, ya que en la plataforma puede invertir cualquiera.

Lo mismo sucede con el mexicano Carlos Slim, que emprendió un negocio similar, o el chef británico Jamie Oliver, así como personajes tales como Bill Gates, Richard Branson y algunos otros que representaron un papel similar.

Formas que utilizan para difundir la propuesta

A medida que avanza la estafa se hace más sofisticada, ya que aparecen anuncios en Facebook, banners de publicidad en Google, y con campañas de mensajes por teléfonos móviles.

Los anuncios suelen tener formatos de información, con un diseño parecido a la CNN, donde se enlaza a una página web con nombres como Bitcoin Revolution o Bitcoin Code. Allí, como sucedía con la estafa de las cartas nigerianas, donde se prometía una gran recompensa que jamás se hacía efectiva a cambio de un depósito a cuenta, en este caso piden un depósito de 250 euros, o más, para iniciar una inversión de forma automática, que por supuesto, no existe.

El problema es que estos profesionales del timo trabajan desde hace tiempo, 2017 cuando menos, realizando picos en algunos meses, y cada vez con un nivel de sofisticación más alto, ya que han hackeado las cuentas de Twitter, cambiando los nombres por los de Elon Musk o Donald Trump, como ejemplo, y hasta pagaron publicidad para publicar en esa red social sus anuncios.

Publicidad en Internet para dar a conocer la plataforma

En uno de los últimos picos, se añadieron publicidades en Facebook, más la publicidad con imágenes de personajes conocidos, y una campaña en Google Adwords que llegó hasta los medios de comunicación de España, donde en cuanto se supo de su contenido, fue dado de baja inmediatamente.

Estas campañas son contratadas directamente con Google, donde los medios no intervienen, y aunque existen en los medios listas negras de anuncios que contienen fraude, en este caso pudo pasar sin problemas esos controles.

Google también hace lo propio antes de su publicación cuando se descubre que es un timo, ya que en último año se han eliminado 3.200 millones de anuncios que no cumplían con las normas de la empresa, incluidas varias estafas en ellos. En el caso de Facebook, lo retiran si alguien lo reporta como fraude, momento en que se investiga el anuncio.

Según la opinión de expertos, cuando alguien invierte en estas campañas en medios o mensajes a los teléfonos móviles, es porque tiene recursos a su disposición, y que las campañas funcionan. Además, estas personas sin escrúpulos utilizan para sus picos de publicidad la imagen de personas famosas, como lo hicieron en España con Ortega o con Slim en México. Incluso, los anuncios con la imagen de Ortega se intensificaron cuando en noviembre pasado se produjo el casamiento de su hija.