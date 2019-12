Santander presenta fallas en viernes de quincena y aguinaldo

Los usuarios en twitter no pudieron dejar pasar esta falla y ya hicieron memes reclamando el servicio

CIUDAD DE MÉXICO., diciembre 13.- Santander informó que su equipo técnico trabaja para restablecer el servicio, debido a que los usuarios registran fallas para realizar operaciones a través de las aplicaciones.



"¡Ni app, ni en sucursales!", "No sirven tus apps! Help!", "Cada vez fallan más seguido sus apps y mientras no se puede acceder para pagos o transferencias", son algunas de las quejas de los usuarios.



Ésta no es la primera ocasión en que el banco registra fallas en quincena. El 29 de noviembre pasado, Santander registró fallas.

De acuerdo con los clientes del banco, la aplicación no permitía el acceso a su cuenta, además de marcar un error en la autenticación del cliente. A la par, también se mantuvieron problemas para acceder a sus servicios de atención al cliente a través de línea telefónica.

Algunos usuarios de twitter aunque estaban molestos por esta falla, no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de ellos con memes.

Cuando llega la quincena / Pero a ti te depositan en #Santander pic.twitter.com/qZj8XOcSch — El Bati-Gamer (@ElGamer71599029) December 13, 2019

Un internauta conto su triste historia.