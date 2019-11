Prevén superar meta del Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8.- El gobierno federal tiene optimismo de que se rebasará la meta de crecimiento de 5% en ventas del sector privado durante El Buen Fin, llegando a 120 mil millones de pesos, así como 38 mil millones más por concepto de transacciones del sector turismo.

El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, comentó que lo anterior será consecuencia de factores como la disminución de la tasa de interés del Banco de México (Banxico), el incremento de las remesas, los altos niveles de confianza del consumidor, la baja inflación y el incremento salarial que se dio a principios de año.



"Estoy seguro que vamos a rebasar los 120 mil millones de pesos, más de 5% de incremento con respecto a la octava edición de El Buen Fin, y creo que nuevamente las familias podrán disfrutar de ofertas reales y de mejores condiciones en sus compras", dijo en conferencia de prensa.



Durante el mismo evento el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que la "meta es llegar a 118 mil millones de pesos, por encima de eso rebasaríamos las expectativas".



Comentó que hasta el momento tienen 75 mil 700 solicitudes de registro de empresas, las cuales cuentan con 165 mil sucursales o establecimientos del sector comercio, servicios y turismo.

El director del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), Alberto Ortiz Bolaños, dijo que la institución pretende otorgar 30 mil créditos por 600 millones de pesos durante el fin de semana de promociones y descuentos.



Durante esos cuatro días de ofertas la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará a mil 300 servidores públicos, habrá 147 módulos instalados y 323 brigadas móviles, así como personal de guardia en sus oficinas en el país, dijo el titular de esta instancia, Ricardo Sheffield.

El funcionario hizo un llamado a utilizar la herramienta Conciliaexprés a través de la cual Profeco puede atender a los consumidores y solucionar el problema con una llamada para conciliar, aunque dijo que solamente participan 85 proveedores con los que se tiene un tiempo promedio de respuesta de 15 minutos.



Walmart se adelanta. López Campos manifestó que uno de los requisitos para participar en El Buen Fin es respetar las reglas respecto a que debe durar del 14 al 17 de noviembre, por lo que dijo que lamenta que alguna tienda departamental pueda adelantarse o extender la promoción.



Al referirse a la decisión de Walmart de iniciar el fin de semana de ventas desde la noche del miércoles en Sam's Club, comentó: "No tenemos información de que no vaya a participar. Se ha insistido en que se cumplan varias condiciones, que no se extienda. Lamentamos que no se respeten las condiciones, y de ahí la invitación a registrarse".