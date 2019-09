Mexicanos gastan hasta 5 mil pesos en los festejos del 15 de septiembre

Este año se conmemoran 209 años de la Independencia de México, fecha que se celebra el 15 y 16 de septiembre. El presupuesto destinado para cubrir los gastos de esta festividad es desde menos de mil pesos (53.7%), de mil a dos mil pesos (30.3%), de dos y hasta 5 mil pesos (11%), solo el 5% destinará más de 5 mil pesos u otra cantidad, de acuerdo con una encuesta realizada por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment.

El 50% de los mexicanos organiza una comida en casa de familiares o amigos para celebrar la fecha, el 16.7% acude a un restaurante, un 15.7% asiste a los festejos populares en alguna plaza pública, mientras que 14% opta por ir a un bar y el 3.6% dice no hacer nada en especial, según datos de la misma encuesta.

El método de pago más usado para los festejos del 15 de septiembre es efectivo (71.3%), tarjeta de crédito

(12.7) o débito (15%), y préstamos u otros (1%).

"Pagar con efectivo los gastos de estos festejos es la mejor opción, pues además de evitar deudas en el corto plazo puedes controlar mejor lo que realmente gastas. Por otro lado, no expones tu tarjeta en lugares poco confiables como bares o comercios saturados" comenta Sebastián Medrano, director de Coru.com

"Si vas a pagar con plástico, verifica que la terminal de cobro sea segura y no pierdas de vista la transacción en todo momento para evitar fraudes", añade.

Los mexicanos dicen celebrar el 15 y 16 de septiembre porque son días patrióticos (61.3%), porque los invitan a algún festejo (19%) o bien porque es día de quincena y festivo (16.3%) mientras que sólo un 3.4% dice no celebrar.

Los mexicanos y las fiestas

En general, el 35.3% de los mexicanos acostumbra salir de fiesta una vez a la semana, el 29.3% sale una vez cada quincena, un 30.4% dice ir de fiesta una vez al mes, y solo un 5% dice que no acostumbra salir.

Para irse de fiesta, el 67.3% de las personas sí hace un presupuesto, mientras que el 32.6% no lo hace. Las razones para no hacer un presupuesto incluyen que son salidas esporádicas (35.4%), no les gusta limitarse cuando salen de fiesta (12.3%) y no es prioridad en sus gastos (13.7%) , aunque el 38.6% dice que sí controla de algún modo lo que gasta cuando sale de fiesta.

En el sondeo realizado en septiembre de 2019, participaron 300 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95%.