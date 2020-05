Más de 15 millones de mexicanas son jefas de familia

Las madres trabajadoras deben cumplir con la jornada laboral que, en promedio, es de ocho horas de lunes a viernes, sin contar los tiempos de traslado, además, que al llegar a sus casas, desempeñan tareas domésticas, lo que se podría estimar su jornada en más de 50 horas a la semana.

Celebrar y felicitar a las madres no basta, si ellas no cuentan con los recursos necesarios para sacar adelante a sus familias. Las instituciones financieras deben ser pilares para que crezcan, no para limitarlas, destaca Teytud.

En el marco del Día de las madres, Credifiel reconoce la incasable labor que hacen para que todos sigamos avanzando día con día y refrenda su apoyo para que ellas, además de sus profesiones y oficios, pueden contar con liquidez financiera para cumplir cada una de sus aspiraciones.