La mejor manera de conseguir un préstamo online

Ante determinadas circunstancias, uno se puede ver en la necesidad de solicitar un préstamo. Y ante las limitaciones que supone acudir a una entidad de forma presencial, los préstamos online son una gran alternativa, ya que no exigen condiciones tan rígidas como los bancos tradicionales.

En muchas situaciones los préstamos pueden ser realmente necesarios, casi todas las personas, en algún momento de su vida solicitan uno, a sea para pagar una matrícula, adquirir un nuevo electrodoméstico, pagar un viaje o saldar una deuda. El problema se encuentra en todas las limitaciones que supone solicitar un préstamo de forma presencial en las entidades crediticias o bancarias. Aunque, afortunadamente, hoy en día existe una gran alternativa: los préstamos online.

Conseguir un préstamo online

Seguro habrás oído hablar de ellos, si es que nunca antes consultaste para solicitar uno. Se trata, igual que los otros, de una operación financiera en la que una entidad le otorga a una persona un importe determinado de dinero, para destinar a cierta finalidad.

Es cierto que, al encontrarse en internet y haber tanta variedad, muchas veces puede ser complicado hallar una plataforma confiable en la cual encontrar estos préstamos online, por eso, finaton.com en Mexico surge como una solución a este problema. Esta nueva entidad mexicana ofrece a los usuarios una manera totalmente segura de poder acceder a los préstamos online, resguardada de los inconvenientes que a menudo surgen.

Ahora bien, en Finaton es posible acceder a numerosos tipos de préstamos, incluyendo los préstamos personales urgentes, también conocidos por cada vez más personas como prestamos sin buro de credito, destinados a quienes no tienen un historial de crédito positivo; en otras palabras, para aquellos que se han encontrado o se encuentran en estado de deuda. Normalmente, las entidades bancarias no otorgan estos tipos de préstamos porque no tienen ningún aval de que serán devueltos o sus intereses cubiertos. Pero algunas entidades financieras online sí los ofrecen, y de manera inmediata.

Esto puede resolver muchos problemas, porque a veces uno se encuentra en la necesidad imperativa de recurrir a un dinero del que no dispone. Un préstamo sin buró puede salvaguardar los inconvenientes que estas situaciones suponen, es por eso que son tan populares y es cada vez más gente la que los solicita. Aun así, es requisito indispensable tener en cuenta que por sus características los importes suelen ser un poco más reducidos, con tasas de intereses más elevadas.

Opciones seguras y confiables

Al igual que Finaton, prestamosfrescos.com ofrece a los clientes una variedad importante de préstamos sin aval y sin buró, de forma rápida y con plazos cómodos de pago, más adaptables a las necesidades de cada persona. Es posible ver las comparativas en prestamosfrescos.com/mx/prestamos-sin-buro, en las que se encuentran numerosos préstamos de distintas entidades crediticias o financieras, y con distintos plazos de vigencia. Éste es un aspecto crucial a tener en cuenta a la hora de elegir el préstamo adecuado.

La diferencia con prestamosfrescos.com es que las tasas de interés son un poco más elevadas que en Finaton, aunque la duración de los préstamos se extiende por más tiempo, alcanzando incluso los dos años. En cuanto a los importes en cada empresa, se asemejan bastante, aunque en prestamosfrescos.com hay algunos más elevados.

Las características en el valor de estos préstamos pueden llegar a variar en cada caso, porque cubren distintas necesidades. Normalmente, los préstamos más elevados se extenderán por más tiempo, mientras que aquellas sumas menos significativas, por lo general destinadas a cubrir situaciones extraordinarias como pagos de universidad o reparación de vehículos, tienen una validez para el pago de menos días, entre una semana y un mes.

En definitiva, a la hora de solicitar un préstamo es necesario contemplar las propias posibilidades, en cuánto tiempo se estará preparado para devolverlo y en base a eso qué importe pedir. Además, es muy importante prestar atención a las tasas de interés de cada uno y consultar sus condiciones, de forma que no haya ninguna sorpresa.