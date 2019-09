Ingresos pasivos ¿sabes qué son?

Para entender el concepto de ingresos pasivos es recomendable primero aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de su contrario, los ingresos activos. En este caso se trata de generar un dinero a través de la inversión de tiempo y esfuerzo de trabajo. Este es el modo habitual de obtener ingresos que todas las personas ponen en práctica a través de su empleo.

Esta fórmula tiene grandes ventajas ya que se trata de una manera segura de obtención de dinero, sabemos que al trabajar se nos ingresará una nómina a corto plazo. Por otro lado, también existen ciertas desventajas generalmente relacionadas con la limitación de los ingresos a recibir. Salvo en los casos en los que se remuneran adecuadamente las horas extra, el ingreso es siempre el mismo con independencia de las horas que invirtamos en el trabajo. En el caso de los trabajadores autónomos su limitación está determinada por la capacidad propia de producción por lo que el aumento de los ingresos también está restringido.

En el caso de los ingresos pasivos la obtención del dinero suele ser a largo plazo, sin embargo, el flujo de beneficios se puede ir incrementando de forma gradual. La gran ventaja de este tipo de ingresos es que se genera la ganancia de forma continuada a partir de una única inversión de dinero, tiempo o esfuerzo.

Por tanto, los ingresos pasivos son los que permiten la entrada estable de dinero sin necesidad de hacer un trabajo continuado. Al fin y al cabo se trata de organizar el trabajo de una forma mucho más inteligente que reduzca las horas de esfuerzo invertidas en el mismo y aumente de forma progresiva los ingresos obtenidos a raíz de ese trabajo inicial.

Algunos ejemplos de ingresos pasivos

Tener un bien susceptible de ser alquilado es una de las formas más comunes de generar ingresos pasivos. Los que tienen una vivienda o un local de tipo comercial que pueden poner en alquiler se aseguran el ingreso fijo de una cantidad mensual sin necesidad de hacer un trabajo constante.

En este caso se debe hacer una inversión muy elevada para la obtención de la propiedad y esperar a que esta inversión se amortice para comenzar a generar beneficios. Otra opción es la obtención de una hipoteca para la compra inicial, en este caso la hipoteca será lo que se amortice con el pago mensual hasta que lleguen las ganancias.

Los creadores también tienen la oportunidad de generar ingresos pasivos a través del cobro de derechos de autor. Un músico, autor o artista de cualquier disciplina puede seguir cobrando un porcentaje de los beneficios que genere su obra cada vez que esta se venda. La inversión de trabajo se hace una única vez en el momento de la creación y se sigue cobrando de por vida en forma de royalties.

Los jefes de ventas generan parte de su sueldo a través de ingresos pasivos. Esto es así porque son directores de un equipo más amplio que se dedica a la venta de productos o servicios. Cada vez que uno de los empleados a su cargo hace una venta, una parte de esos beneficios va a parar a la retribución del jefe de ventas. Se trata de un dinero que no se ingresa de forma directa por la participación activa en el trabajo que ha generado los beneficios, no obstante, no se trata de un ingreso totalmente pasivo ya que el jefe de ventas debe dirigir y supervisar a la totalidad del equipo.

Otro buen ejemplo lo pueden poner en práctica las personas que cuentan con un negocio que marcha de forma solvente. En estos casos se puede contratar a una persona cualificada que se haga cargo del trabajo y supervise la actividad del negocio. Este gerente se hará cargo del trabajo y el dueño del negocio seguirá cobrando beneficios de una forma pasiva. En estas situaciones tampoco es recomendable despreocuparse totalmente del trabajo ya que una ligera supervisión de cómo evoluciona el trabajo del gerente será esencial para mantener la calidad, satisfacer a la clientela y seguir conservando la posición de la empresa.

Nuevas oportunidades gracias a Internet

Las mencionadas son solo algunas ideas de ingresos pasivos. Sin embargo, los recursos que ofrece Internet multiplica de forma exponencial las posibilidades a través de los ingresos por publicidad, la venta online y la generación de tráfico real. Así, la creación de un blog, la puesta en marcha de una tienda en la web, el inicio de un canal de vídeos o la creación de aplicaciones son algunas posibilidades que las nuevas tecnologías y la Red ofrecen a los usuarios más avispados.

Para generar ingresos pasivos solo hay que pensar, buscar y sacar el máximo partido a los conocimientos propios para dar con la clave y encontrar la fórmula que mejor se adapta a las capacidades de cada uno.