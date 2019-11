Hay "dinero suficiente" para lanzar T-MEC: SE

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23.- Los legisladores estadounidenses no deben temer sobre la puesta en marcha de los compromisos que acordó el país al negociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la titular de Economía, Graciela Márquez.



Además de que hay "ganas y voluntad" de implementar los cambios, se cuenta con presupuesto suficiente para hacerlo, aseguró la funcionaria.



Explicó que se trabaja en poner en sintonía a la normatividad y legislación mexicana con lo pactado en el acuerdo comercial, lo que significará hacer alrededor de 40 modificaciones a leyes, reglamentos y normas. "Los representantes estadounidenses no deberían tener temor de que va a haber dinero suficiente y actitud suficiente para poner en marcha esto.



"Entonces, si ese es un obstáculo para el T-MEC, creo que no tendría que serlo. Al contrario, hay una voluntad y se va a lograr, porque este es un gobierno a favor de los trabajadores", expuso.



Con el presupuesto que hay en las distintas dependencias de la administración se llevarán a cabo los cambios o modificaciones que se requieran hacer para que el T-MEC "no sea letra muerta", aseveró la funcionaria.



Márquez dijo que todavía hay tiempo suficiente para poner las leyes, normas y reglamentos en congruencia con el tratado comercial que se firmó el 30 de noviembre de 2018.



"Sí hay presupuesto para cumplir con el T-MEC. En realidad no se trata del presupuesto en general, sino particularmente el destinado a la formación de los tribunales laborales, que ese es un componente central en la estrategia de la puesta en marcha de la reforma laboral, y ahí lo que ha dicho la secretaria [Luisa María] Alcalde es que con el presupuesto asignado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS] este año va a ser posible poner en marcha una estrategia regional", añadió.



La funcionaria comentó que esperan la aprobación del T-MEC en los congresos de Estados Unidos y Canadá, sobre lo cual no hay ningún temor de que no se vaya a ratificar. "No veo obstáculo para la aprobación", afirmó.



Sobre el presupuesto de la Secretaría de Economía para 2020, que ascenderá a aproximadamente 6 mil 300 millones de pesos, consideró que es suficiente para atender las prioridades presidenciales y que se cumplirá sin problema con los compromisos que tiene la dependencia, como lo son los microcréditos para el bienestar.



Dijo que tal y como se hizo el año pasado, se cumplirá con las obligaciones con el presupuesto que se aprobó para la dependencia.

Además, mencionó Márquez, "buscaremos siempre ahorros, hemos logrado algunos este año, [recursos] que vamos a regresar a la Tesorería. Entonces vamos a poder seguir manejándonos bien con este presupuesto".



Explicó que la austeridad no es una cuestión nueva, puesto que desde 2009 la secretaría tuvo un presupuesto a la baja, ya que en ese año se le asignaron 20 mil millones de pesos, y 10 años después, la cifra es de alrededor de 6 mil millones de pesos.