Hay confianza en la inversión financiera, afirma Carlos Slim

Slim aseguró que no iba haber avance en la economía de México durante los primeros meses del mandato de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27.- Empresarios como Carlos Slim, así como organizaciones empresariales como el CCE, Concamín y Coparmex, consideraron que el acuerdo de infraestructura dará impulso al crecimiento y que existen las bases para finanzas sanas.



El presidente del CCE, Carlos Salazar, y el empresario Carlos Slim coincidieron en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya sentó las bases para lograr un crecimiento económico de México, por lo que hablar de recesión es ocioso.



Al término de la presentación de acuerdo para un Plan Nacional de Infraestructura, en Palacio Nacional, Salazar Lomelín desestimó que la economía esté estancada. "Hemos insistido muchas veces, yo decía que discutir eso me parece ocioso, no creo que sea importante eso. Además, eso no cambia la vida de los mexicanos, si creces un poquito o bajas un poquito, lo importante es lo que viene. Este anuncio de hoy es muy ambicioso, tenemos todas las bases para lograrlo, las secretarías están muy dispuestas, todas ellas han aportado sus proyectos, hemos visto que hay capacidad de financiamiento, todo está alineado para que empecemos un proceso muy diferente", dijo.



A su vez, Carlos Slim recordó que ya habían señalado que en 2019 no habría crecimiento económico. "[Para] 2019 ya no era importante pensar en que se crecía o no se crecía, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas, como señaló el Presidente, que bajara la inflación y, como también señaló él, hay una confianza en la inversión financiera, por eso el tipo de cambio está donde está y la inflación está donde está, gracias a la disciplina fiscal", dijo.



Aseguró que lo importante es que sentaron las bases con unas finanzas públicas sanas, disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales y la inflación bajó. En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, estimó que los proyectos de infraestructura que construirá la iniciativa privada a partir de 2020 y que son parte del acuerdo con el gobierno federal generarán empleo y crecimiento.



Por separado, explicó que seguirán los anuncios de próximas obras en puertos, carreteras, energía, salud y en todos los sectores con el fin de que detonen las ramas industriales del país. Por ejemplo, habrá un anuncio próximamente de un acuerdo para la vivienda, porque acelera la actividad en 37 ramas de la industria.



El director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, explicó que las obras de infraestructura solamente darán un impulso de entre 0.3 a 0.4 puntos del PIB, lo que se podría sumar al 0.8% que se espera para 2020, con lo que se llegaría a 1.1 o a 1.2%.



Mientras, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que apoyan el acuerdo para inversiones del sector privado en infraestructura porque impulsará el crecimiento.