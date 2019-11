Hackers exigen que pague PEMEX 5 millones de dólares para liberar los sistemas informáticos

No pagaremos el rescate a los hackers: Rocío Nahle

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14.- La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) no pagará el rescate pedido por los hackers que llevaron a cabo el ciberataque a los sistemas informáticos de la petrolera. La empresa no pagará el rescate de 5 millones de dólares que exigen los hackers por liberar algunas computadoras infectadas con un virus, subrayó la encargada de la política energética de México. Detalló que el departamento informático de la empresa trabaja para resolver el problema e insistió en que no se realizará ninguna negociación con los atacantes.



Después de su participación en la Exposición Internacional del Sector Energético: "Futuro de la Energía", que se celebra en Boca del Río, Veracruz, la secretaria explicó que empresas como Pemex son blanco permanente de este tipo de ataques todo el año, pero ya hay personal de informática trabajando en el tema.



"Pemex, como las grandes empresas, en todo el año están expuestas a hackeos, a virus y efectivamente, gente de comunicaciones está atendiendo el tema desde el domingo. Informática es lo que está haciendo, no se va a pagar, Pemex es una empresa seria, ya está la gente de informática en ello", comentó.



Nahle señaló que esperan que este miércoles quede resuelto el problema de las computadoras que fueron afectadas; sin embargo no pudo garantizar que el ataque no se extienda a otras áreas de la petrolera.



Los hackers o delincuentes informáticos que atacaron a la empresa petrolera el fin de semana pasado exigieron 4.9 millones de dólares, o su equivalente en bitcoins, según reportes del sitio especializado Bleeping Computer.



Los reportes indican que el ataque contra diversas sedes de la petrolera se realizó con un ramsomware llamado DoppelPaymer. La titular de la Sener añadió que hasta el momento no se ha identificado la forma en la que las computadoras fueron infectadas o de dónde proviene el ataque.



Al preguntarle sobre si Pemex y otras empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzarán su seguridad digital, la secretaria indicó que va a ser necesario reforzar los sistemas informáticos. El ataque a Pemex afectó, de acuerdo con la compañía, a menos de 5% de las computadoras de la empresa, aunque precisó que sus operaciones transcurrían con normalidad y que no hubo ningún efecto en su producción de combustible, suministro e inventario.



AMLO minimiza ataque. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el intento de ciberataque a Pemex al señalar que no fue tan grave y además los hackers no lograron nada.



"Si hay delitos se persiguen, se castiga a responsables, pero es parte de los obstáculos a enfrentar, pero no hay problemas mayores, lo importante es que ya estamos en un millón 700 barriles diarios".



Pemex aseguró que la producción, abastecimiento e inventarios de combustible están garantizados, empero el ataque forzó a la compañía a apagar equipos de cómputo de sus empleados. El Presidente señaló que todos los días hay ataques cibernéticos a bancos, en todo el mundo, pero en el caso nuestro se subraya más.



Dijo que están buscando la forma de proteger la información de Pemex, por lo que descartó que este ataque tenga consecuencias.

"No va a suceder nada porque se está actuando bien. ¿Cuándo es que se caen los sistemas? Cuando se actúa con integridad, principios y honestidad no hay problema, no hay nada que temer".



Dijo que desconocen de dónde provino el ataque, pero no descartó que éste sea de sus adversarios, porque "son capaces de todo".