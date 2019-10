Forever 21, Macy's, Sears, J.C. Penney, entre la crisis y la bancarro

CIUDAD DE MÉXICO .- ¿Grandes empresas no pueden quebrar? ¿El tamaño de un negocio asegura su permanencia en el tiempo? La respuesta para los grandes almacenes detallistas en Estados Unidos parece ser negativa.

Desde hace más de cinco años, la industria del retail, en específico en Norteamérica, se enfrenta a nuevos retos en el mercado como cambios en los hábitos de consumo de la población, así como el florecimiento en las ventas a través de internet, en el que una de los jugadores decisivos y dominantes es Amazon.

Aunque los rumores de quiebra han rodeado a Forever 21 en últimas fechas, esta detallista ha sido sólo una de las distintas empresas que han resentido las tendencias del debilitamiento de uno de los sectores icónicos de la economía estadounidense.

En 2018, distintos indicadores de la economía estadounidense mostraron fortaleza. El Producto Interno Bruto de ese país se aceleró y el desempleo cayó a niveles mínimos. Por su parte, la confianza del consumidor alcanzó su punto máximo en octubre del año pasado, cifras no vistas desde el año 2000.

¿Entonces porqué las quiebras?

Para Euromonitor International, una firma de investigación de mercados, la venta minorista por internet ha traído una competencia inesperada.

"A medida que los consumidores se acostumbran cada vez más a la variedad de productos disponibles en línea, los minoristas tradicionales han ampliado sus ofertas fuera de sus categorías de productos principales, en la búsqueda de convertirse en una 'ventanilla única' para su base de consumidores", indica el estudio Retailing in the Us.

El problema de liquidez para compañías como Forever 21 y dificultades para mantener una solidez financiera sostenible como Sears son parte de las consecuencias de nuevas dinámicas en el mercado.

"Sears Holdings Corp (los grandes almacenes Sears y la cadena Kmart) continuan registrando una fuerte disminución en términos de su valor actual en 2018. Decepcionantes reportes de resultados, cierres de tiendas y crisis de liquidez han afectado a Sears, ya que la compañía continuó perdiendo participación", indica la investigación de Euromonitor.

Apenas en 2018, Sears Holdings pidió la protección del gobierno de Estados Unidos para enfrentar problemas de deuda y caída en sus ventas. Macy's y J.C. Penney son otros de los grandes corporativos minoristas que también han enfrentado problemas.

La cadena Macy's ha realizado cierre de tiendas y despidos masivos de personal, ante una pronunciada caída en sus resultados financieros.

Al igual que los otros jugadores en la industria, J.C. Penney no ha sido la excepción y ha reportado a los inversionistas una estresada situación financiera, por lo que desde hace tres años mantiene una estrategia de cierres de tiendas en Estados Unidos.

Parece que el gran ganador en toda esta batalla es Amazon, que no sólo ha logrado capitalizar la oportunidad en las ventas por internet, sino que mantiene la vanguardia en estrategias de mercado.

"Aunque en su momento internet fue anunciado como una fuerza para la democratización, este reclamo ahora parece dudoso en el contexto minorista de Estados Unidos, ya que una compañía, Amazon, dominó las ventas de valor minorista de Internet en el país durante 2018", apuntó Euromonitor.

El panorama para el sector detallista en Estados Unidos todavía es sombrío. Los anuncios de bancarrotas, cierre de tiendas y estrés financiero de grandes jugadores puede ser una constante en los próximos años.