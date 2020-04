Desamparados trabajadores petroleros ante el Covid-19, hay alerta de contagios masivos

Exigen trabajadoras y trabajadores petroleros que se apliquen los protocolos efectivos para la protección de la salud y la de sus familias.

Ciudad de México.- Jorge Zárate Castillo, secretario general del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) alertó el descuido y falta de protocolos efectivos para la salud y seguridad en la protección de las y los trabajadores petroleros de todos los niveles en el país, y sus familias, que ha quedado en evidencia, debido a diversas denuncias al interior del gremio.

Zarate Castillo informó que se han manifestado muchas inconformidades por parte de los compañeros petroleros situados en áreas de plataformas marinas de perforación, complejos, barcos, hoteles flotantes, barcazas, petroquímicas, refinerías, hospitales y centros de recursos humanos en todo el país, de no tener la representación de sus sindicatos, jefes de línea, gerentes, directores de activos y administradores de procesos para proteger su vida y la de sus familias, por lo que solicitó se forme un grupo multidisciplinario para que verifiquen la protección de las y los trabajadores petroleros .

Al mismo tiempo Instó a la revisión de los equipos sanitizantes que se adquirieron y que se instalaron en algunos centros de trabajo, mismos que fueron retirados en varios estados del país por no garantizar su eficiencia.

Agrego que a las y los trabajadores les informamos que SNEPE-PM-SF no permitirá ni un abuso más, denunciaremos ante las estancias de gobierno federal e internacionales todo tipo de abuso de violaciones contractuales, les pedimos que ya no se queden callados, y se asegura que no perderán sus derechos por decir la verdad.

Jorge Zarate Castillo, reiteró que lo más importante es salvar vidas, señaló, que, gracias a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dan hoy las áreas de oportunidades y alternativas, teniendo sindicatos que son una opción, con transparencia, rendición de cuentas, democracia y la obligación de defender los derechos contractuales de los trabajadores.

Por último, Zárate Castillo señaló que el CEN del Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos Subsidiarias y Filiales, seguirá atento a la emergencia, para apoyar y dar orientación y asesoría jurídica a la clase trabajadora de la industria petrolera.