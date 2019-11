¿Cuál es el coste de una buena traducción del inglés al español?

En muchos ámbitos se requieren óptimos servicios de traducción. No se trata sólo de cambiar un texto de un idioma a otro, sino de un trabajo hecho por expertos, ya que hay casos en los que se necesita una traducción con términos de carácter técnico o la traducción jurada que sólo la puede hacer un profesional certificado, entre otras. Todo esto tiene tarifas establecidas de acuerdo a la complejidad de cada servicio.

No es una tarea nada fácil realizar traducciones orales o escritas, no se trata sólo de saber hablar un idioma determinado. El fin primario de una traducción es llevar a otro idioma lo que se comunica en su lengua original, lo que significa que no siempre serán 100% literales, deberán emplearse otras palabras, en muchos casos, para que se pueda comprender el mensaje correctamente.

Las traducciones profesionales son vitales en muchos ámbitos, entre los que podemos destacar el empresarial, más aún en aquellas compañías que apuntan hacia la internacionalización, así como en el área del marketing digital, lo cual obviamente implica una expansión global de mercados.

Otras que son fundamentales son las traducciones juradas, específicamente las traducciones de documentos legales que vayan a ser utilizados en otros países, las cuales deben ser oficiales, y certificadas con el sello y firma de un traductor facultado por las autoridades del país en el cual se emitió el documento.

Ante la importancia que tiene el hecho de que deben ser traducciones impecables, es necesario contratar servicios profesionales, si es con una agencia reconocida mejor.

Tarifas que dependen del servicio prestado

Muchos se preguntarán, ¿cómo son las tarifas de traducción? Todo depende de la complejidad del servicio prestado y su extensión.

Por lo general, las tarifas de una traducción profesional se calculan de acuerdo al número de palabras que tiene el texto escrito a traducir, sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta y uno de éstos es la urgencia con la que se requiere el servicio, porque si se solicita en un tiempo menor al establecido, esto genera un recargo en la tarifa final.

Otros elementos a considerar son el grado de especialización de los documentos, ya que algunos requerirán un lenguaje más técnico que otro, las fases de revisión que necesiten, si incluirá corrección de pruebas o de concepto, que en algunos casos son necesarias según el fin que tenga la traducción, así como el tipo de formato informático en el que esté el documento.

Entre las solicitudes más comunes está el servicio de traducción del inglés al español, ya que son dos de los idiomas más hablados en el mundo. En este caso, como mencionamos antes, se cuenta el número de palabras en inglés y se multiplica por la tarifa de traducción establecida que es un promedio entre 1,40 y 1,72 pesos por palabra. También está la modalidad de traducir por página de 350 palabras, cuya tarifa se ubica entre 563,74 y 676,49 pesos.

Por otra parte, la tarifa de una traducción jurada, es decir, la traducción oficial de un documento del inglés al español es de aproximadamente 1.179,35 pesos. Si se trata de traducir al inglés una página web de 5.000 palabras, el precio se ubica entre 8.041 a 9.649,22 pesos.

Éstos son precios estándar, sin embargo, esto puede variar por los elementos que ya explicamos y también obviamente dependerá de cada agencia. Lo más recomendable es que, una vez seleccionada la empresa con la que se vaya a trabajar, se solicite el presupuesto que se ajuste al servicio que se está solicitando.

¿Traducir un PDF? Es mejor con profesionales

En muchos casos será estrictamente necesario también recurrir a los servicios de traducción de textos que estén en formato PDF. Si se trata de un asunto informal y poco relevante se pueden utilizar traductores gratuitos que están en internet, siendo el más popular el de Google, el cual tiene un manejo bastante sencillo.

Pero cuando se trata de un asunto formal que necesite una traducción profesional, lo más recomendable será acudir a una agencia que esté capacitada para traducir un archivo PDF con óptima calidad, cuyos expertos solicitarán preferiblemente el documento original a partir del cual se creó el archivo PDF, y sobre él trabajarán los traductores y maquetadores, quienes entregarán el cliente la traducción en formato original y en PDF.

En cuanto a los precios, podemos poner como ejemplo la tarifa de un PDF en inglés, que es uno de los servicios más solicitados. Al precio por palabra ya indicado hay que añadir entre 107,09 y 128,50 pesos, aproximadamente, por concepto de maquetación, esto en el caso de que el cliente quiera recibir la traducción en el mismo formato original.

Vital para buscar plaza laboral en otro país

Si el proyecto más cercano de una persona es establecerse en un país de habla inglesa, uno de los principales pasos a realizar es recurrir a profesionales capacitados para traducir un curriculum vitae al inglés.

Por lo general, los currículums no son documentos muy elaborados, lo importante es que tengan un buen diseño, no exagerado y que contenga la información necesaria que dé a conocer el perfil del trabajador.

El currículum es la primera impresión que una empresa tiene de los aspirantes a ser contratados, un error en la traducción puede llegar, incluso a tener como resultado, perder la oportunidad de acceder a un buen trabajo en el país donde la persona busca establecerse.

Aunque hay varias formas de hacerlo, más aún si lo realiza una persona con conocimiento del idioma, lo más recomendable es recurrir a los servicios de profesionales en una agencia de traducción.

Para quienes prefieren hacerlo por su cuenta, en internet se pueden conseguir algunos tutoriales o guías paso a paso que pueden servir de gran apoyo, de tal manera que se pueda lograr una buena traducción. Lo bueno de este caso, es que los currículums, por lo general, suelen ser concisos y con una variedad limitada en cuanto al vocabulario.