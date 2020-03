¿Cómo afecta el coronavirus a la economía local?

Sigue haciendo tu consumo normal en los negocios locales que sueles frecuentar en Playas de Rosarito

Playas de Rosarito, B. C., La economía hoy día se encuentra ligada a una cadena global, nos guste o no nos guste. Lo que está pasando en el mundo tiene sus efectos en Playas de Rosarito. En específico, en los trabajos y comercios locales, recordemos que precisamente son los negocios locales en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas (Pymes). Si las Pymes no venden, no pueden subsistir, ni pagar salarios, por tanto no pueden consumir productos y servicios de otros negocios locales, pagar sus impuestos, y lo más importante, pagar a sus empleados. Si se entra en pánico y se interrumpe el flujo de consumo y gasto se provoca lo que se conoce como una desaceleración económica. Ante la situación que se plantea, Los negocios cierran, personas dejan de cobrar sus salarios, lo que puede provocar problemas financieros para sus familias o, incluso, llevarlas a situaciones desesperadas. En la economía en general se da una fuerte reducción del gasto y del flujo de dinero, y en particular afectando a comerciantes, empleados, hogares, gobierno y por ende a ti como habitante de Playas de Rosarito. Recordemos Que una de las principales industrias en Playas de Rosarito es la gastronómica y turística con todos sus derivados, particularmente se ven afectada por la pandemia del coronavirus.

¿Qué podemos hacer para mitigar el efecto del Coronavirus en la economía?

Ante la situación, hay opciones. Es el momento de fortalecernos como comunidad, ser solidarios con todas las personas que tienen su negocio o trabajan en algún comercio local y sus familias y ellos dependen de ese ingreso. Hay que mantener el flujo normal de consumo y no dejar que se cierren negocios y se pierdan empleos. Para no entrar en desaceleración, podemos:

Sigue haciendo tu consumo normal en los negocios locales que sueles frecuentar en Playas de Rosarito, claro considerando las precauciones que han emitido los especialistas en el tema de salud. Puedes:

a) Pedir tus comidas favoritas de siempre por teléfono y pasar a recoger.

b) Pedir que te las lleven: Si el lugar no cuenta con servicio a domicilio, utiliza alguna de las app.

c) Continúa tus compras en los comercios locales.

d) Si tienes un negocio local, busca proveedores locales y fortalece la cadena de consumo.

e) Formaliza tu negocio ante el gobierno, para que pueda recaudar ayudar.

f) Da de alta a tu negocio si ofrece algún servicio esencial o apoyo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn8YhVkmDBtwS6XyPswFukIgmlTR5aFprVWgY%0DeytrrDUkgkw/viewform

En su momento le tocará al gobierno apoyar a los negocios locales y será esencial los apoyos y estímulos que dé, pero hoy nos toca a nosotros. Estamos en fase 2 del Coronavirus, todavía nos falta la fase 3 que es la de máximo contagio. No podemos dejar caer a nuestros amigos, familiares, vecinos que dependen de los negocios locales. Hoy más que nuca.

Vamos a ser Solidarios y responsables