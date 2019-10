Coca-Cola FEMSA anuncia resultados del tercer trimestre 2019

Ciudad de México, 25 de octubre de 2019, Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOF UBL, NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA", "KOF" o la "Compañía"), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de ventas, anunció hoy sus resultados consolidados para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2019.



DATOS RELEVANTES OPERATIVOS Y FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE



· El volumen incrementó en Brasil y Centroamérica, mientras que permaneció estable en México; las transacciones tuvieron mejor desempeño que el volumen en Argentina y Brasil.



· Los ingresos crecieron 10.3%, mientras que los ingresos comparables crecieron 11.6%. Las iniciativas de precio y de optimización de ingresos en nuestras operaciones, el crecimiento del volumen en Brasil y Centroamérica, y otros ingresos de operación extraordinarios relacionados con la recuperación de impuestos en Brasil, fueron parcialmente contrarrestados por los efectos desfavorables de conversión de moneda, principalmente, del peso argentino y colombiano.



· La utilidad de operación incrementó 21.4%, mientras que en términos comparables incrementó 22.8%. El efecto favorable en la mezcla de precios, precios más estables en nuestras materias primas, eficiencias en gastos de operación, y un efecto de impuestos extraordinario en Brasil fueron parcialmente contrarrestados por un mayor costo en el concentrado y la depreciación en la tasa de cambio promedio en todas nuestras monedas aplicada al costo de materia prima denominada en U.S. dólares.



· Utilidad por acción1 fue de Ps. 0.24 (utilidad por unidad fue de Ps. 1.92 y por ADS de Ps. 19.17).



John Santa Maria, Director General de Coca-Cola FEMSA, comentó:

"Me siento alentado por nuestro desempeño operativo positivo en nuestras divisiones. En México y Centroamérica, nuestro sólido crecimiento en ventas destacó nuestra operación resiliente en México, donde nuestra asequibilidad, la innovación en el portafolio, y las iniciativas comerciales nos están permitiendo impulsar mejoras en la combinación de precios; junto con un sólido crecimiento del volumen en Centroamérica, impulsado por nuestra ruta de mercado mejorada. En Sudamérica, me complace el cambio de rumbo de nuestra operación brasileña, que sigue teniendo un desempeño sólido en volumen, con dos años de crecimiento continuo. Esto se debe a nuestro enfoque implacable en nuestros consumidores, lo que resulta en ganancias de participación de mercado en todas nuestras categorías clave. Asimismo, la estrategia de asequibilidad de presentaciones personales en Colombia está ganando fuerza a medida que nos centramos en la rentabilidad de nuestro portafolio.



Además, fuimos seleccionados como parte del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, lo que reafirma nuestro compromiso y nos desafia a seguir desarrollando nuestra estrategia de sostenibilidad.



A medida que nos acercamos al último tramo del año, nos sentimos alentados por el hecho de que nuestra transformación integral tiene un largo camino, lo que nos obliga a trabajar arduamente para seguir aportando valor a todos nuestros grupos de interés."



(1) Utilidad trimestral / acciones en circulación. La utilidad por acción (UPA) para todos los períodos se ajusta para dar efecto a la división (split) resultando en 16,806.7 millones de acciones en circulación. Para la comodidad del lector, una unidad KOF UBL está compuesta de 8 acciones (3 acciones de Serie B y 5 acciones de Serie L); la utilidad por unidad es igual a la UPA multiplicada por 8. Cada ADS representa 10 unidades de KOF UBL.

(2) De acuerdo a la NIIF 5, las cifras correspondientes a 2018 no incluyen a Filipinas, ya que se presenta como una operación discontinua a partir del 1 de enero de 2018.

(3) Favor de consultar la página 9 para obtener nuestra definición de "comparable" y la descripción de los factores que afectan la comparabilidad en nuestro desempeño financiero y operativo.



EVENTOS RECIENTES



· Dada una decisión favorable de las autoridades fiscales brasileñas, Coca-Cola FEMSA obtuvo el derecho de recuperar ciertos pagos de impuestos hechos en años anteriores en Brasil; resultando en un efecto positivo extraordinario en sus resultados trimestrales, que afectan principalmente a otros ingresos de operación y otros gastos de operación, netos. El monto extraordinario neto total por efectos de impuestos en Brasil en la utilidad de operación es Ps. 1,139 millones para el periodo.



· El 19 de octubre de 2019 Coca-Cola FEMSA anunció su inclusión en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones por séptimo año consecutivo, así como su inclusión en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index por tercer año consecutivo, confirmando el compromiso y liderazgo en materia de sostenibilidad.



· El 1 de noviembre de 2019 Coca-Cola FEMSA pagará la segunda exhibición del dividendo correspondiente al 2018 por el monto equivalente a Ps. 0.4425 por acción (equivalente a Ps. 3.54 por unidad).



· A partir de noviembre de 2019, María Dyla Castro, quien ha desempeñado la función de Directora de Relación con Inversionistas en Coca-Cola FEMSA desde octubre de 2016, tomará la Dirección del Centro de Servicios Compartidos del Área de Finanzas. Jorge Collazo, quien se ha desempeñado como Gerente de Relación con Inversionistas desde octubre de 2016 y ha trabajado en la compañía desde 2014, ha sido nombrado nuevo responsable del área de Relación con Inversionistas.



COMPARABILIDAD

Con el fin de describir mejor el desempeño de nuestro negocio, cierta información se presenta como cifras "comparables" excluyendo los efectos de: (i) fusiones, adquisiciones y desinversiones, incluidas las adquisiciones realizadas en Guatemala y Uruguay a partir de mayo y julio de 2018, respectivamente; (ii) efectos de conversión resultantes de los movimientos cambiarios; y (iii) los resultados de subsidiarias hiperinflacionarias en ambos periodos: los resultados de Argentina de 2019 y 2018. En la preparación de esta medida, la administración ha usado su mejor juicio, estimados y supuestos para mantener la comparabilidad.



