Bancomext financiará películas mexicanas, incluso con tema de narcos

"Nosotros no juzgamos contenidos"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmó un convenio con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados para financiar la producción de películas mexicanas sin importar su temática, incluso como las conocidas como "narcoseries".



"Nosotros no juzgamos contenidos, no privilegiamos, hay una autoridad que es Gobernación que a eso se dedica, hasta lo que hemos visto hoy son temas muy interesantes, algunos históricos, algunos familiares, hoy en la mesa no hay ningún tema en ese sentido (narcoseries), pero tampoco lo juzgaríamos, no es la naturaleza del banco. Nosotros no lo censuraríamos porque para eso está Segob, si Segob censura, nosotros como banca de desarrollo estaríamos extrapolando esa decisión", informó Rebeca Esther Pizano Navarro, directora General Adjunta de Banca de Empresas de Bancomext.



Pizano Navarro, informó que se busca apoyar a los directores y productores con el 50% del total del costo de su película y no hay topes de recursos, pero sí tienen que ser obras con sustento que comprueben su rentabilidad.



"No hay límite, nosotros ponemos el 50% y el inversionista pone el otro 50%, no tenemos problema si el proyecto da. Hacemos obviamente sensibilizaciones, proyecciones financieras y sí el proyecto da no tenemos un problema de monto", explicó Pizano Navarro.



Explicó que Bancomext tampoco tiene un límite en la bolsa global que va a destinar a este convenio, pues tiene 280 mil millones de pesos para todos sus proyectos en distintas ramas y ojalá y su problema se convierta en todas las producciones que se acercan a ellos.



"Tampoco tenemos una bolsa global porque afortunadamente Bancomext es un banco muy bien capitalizado y hemos estimado llegar a 280 mil millones de pesos de crédito, hay suficiente bolsa para prestar al sector, los 280 mil millones de pesos son la bolsa total del banco y realmente no tenemos una limitación, ni en este ni en ningún proyecto, el banco está muy bien en capital y ojala y nuestro problema es que nos lleguen tantos que se nos acaben las bolsas".



Agregó que en una primera etapa ya se han recibido 20 proyectos cinematográficos, aunque no está segura que todos prosperen, porque a muchos directores les cuesta mucho trabajo armar un expediente de crédito, pero también se está trabajando en este rubro para ayudarles.

"En esta primera etapa estamos recibiendo 20 iniciativas, no estoy cierta de que todas vengan a prosperar, tenemos que trabajar mucho con las capacitación para que los productores sean ordenados, porque muchos de ellos, tienen el sesgo cultural, bohemio y les cuesta mucho más trabajo para armar un expediente de crédito y por eso vamos a estar trabajando en esa etapa de producción", dijo.



Además, de tener un proyecto rentable, el crédito se empezará a liquidar hasta que se exhiba en las salas de cine, y habrá un periodo de pago de 24 a 30 meses, si en ese lapso de tiempo no se alcanza a cubrir el crédito, se buscará hacerlo con la exhibición en otras plataformas digitales.



Explicó que este financiamiento va desde la pre y hasta la postproducción, es decir, desde la elaboración del guión, producción, rodaje de hasta 16 horas diarias y hasta la distribución, incluso estarían buscando apoyo con las cadenas de distribución para que les ayuden a su exhibición.



Pizano Navarro dijo que cada caso se va a revisar uno por uno, incluso con directores que hagan operas primas o los grandes directores que ya están consolidados. "nuestro programa no atiende a toda la industria, está enfocado a los proyectos que tengan rentabilidad, que puedan ser comerciales y que nos garanticen el repago del crédito".



El presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer dijo que el presupuesto público para cultura siempre ha sido insuficiente, y en el contexto de la austeridad hay que buscar alternativas para apuntalar las producciones e impulsar el cine mexicano, de ahí la relevancia de esta declaratoria, dijo el legislador, luego de sostener que los diputados federales de la Comisión de Cultura y Cinematografía seguirán buscando mejores condiciones financieras en el presupuesto público para la cultura.



Mayer destacó el crecimiento y notoriedad que ha alcanzado la industria del cine internacionalmente, éxito respaldado por 78 premios que ganó en 2018 a nivel mundial, e invitó a todos los interesados en el cine a participar con propuestas y opiniones en el parlamento abierto que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para reformar la ley en la materia.