Afecta a más de 400 familias el retraso en la entrega de permisos de pesca

Es incierto el futuro de pescadores de El Rosario, lamenta Santiago Resek Duarte

ENSENADA.- Poco más de 400 familias que dependen de la actividad pesquera que se realiza en las costas de El Rosario, están en la incertidumbre de no saber qué van a hacer en la próxima temporada, ante la indecisión de las autoridades pesqueras federales y estatales, en cuanto a la renovación de permisos con los que por más de 35 años han trabajado.

Santiago Resek Duarte, presidente de la integradora de empresas y sociedades pesqueras de El Rosario, se mostró preocupado porque desde el año pasado las autoridades no han resuelto en un sentido u otro la renovación de los permisos a cada uno de los grupos que se dedican al aprovechamiento sustentable de diversas pesquerías en las costas de El Rosario.

Aclaró que se trata de solicitudes de permisos nuevos, sino de la revisión de los que ya tienen y con los que han trabajado de manera permanente por lo menos en los últimos 35 años, tiempo en el que han dado sustento a poco más de 400 familias, además de que mediante el esfuerzo de los diferentes grupos se ha construído la infraestructura portuaria y las plantas procesadoras que se requieren para generar empleos adicionales a la actividad pesquera propiamente dicha.





Resek Duarte reconoció que a lo largo de los años ha sido fundamental y muy valioso el apoyo que las autoridades pesqueras les han brindado, no solo con la expedición de los permisos, sino con las facilidades para que se construya la infraestructura pesquera con la que actualmente se cuenta en El Rosario.

"Por eso es que no entendemos por qué desde el año pasado en que iniciaron la revisión de los permisos de pesca, las autoridades no han resuelto aún y, por tanto, no permiten que la gente salga a trabajar porque no les han entregado el resultado de la revisión de esos permisos".

Insistió en que no se trata de solicitudes de permisos nuevos, sino de permisos con los que han trabajado desde hace unos 35 años y hasta el año pasado se les ocurrió a las autoridades pesqueras revisarlos y es tiempo en que no han dado un resultado sobre esas revisiones.

Por esa razón hizo un llamado a las autoridades pesqueras federales y estatales y al gobernador, Jaime Bonilla Valdez, para que a su vez llame a cuentas a las autoridades pesqueras de su jurisdicción, a la vez que les ayuda a hacer las gestiones correspondientes ante la Conapesca, para que resuelvan qué va a pasar con la renovación de sus permisos de pesca.