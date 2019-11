7 de cada 10 mexicanos gastarán dinero en el Buen Fin 2019

El 76% de los mexicanos realizará compras en el Buen Fin, que este año tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre, mientras el 21% dijo que comprará sólo si encuentra una promoción atractiva y solo el 3% señaló que no comprará nada en esta campaña de ventas prenavideñas, según un sondeo realizado por la comparadora de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en noviembre de 2019.

El dinero que esperan gastar los mexicanos en las ofertas de la novena edición de esta iniciativa es de 2 hasta 5 mil pesos (39%), de mil a 2 mil pesos (30%), de 5 a 10 mil pesos (15%), menos de mil pesos (12%) y sólo el 4% planea gastar más de 10 mil pesos en esta temporada de promociones.

"Las ofertas, tanto en tiendas físicas como en línea, tienden a ser muy tentadoras durante las ventas prenavideñas, pero es importante mantener un criterio de ahorro y no comprar artículos porque supuestamente tengan algún descuento o promoción, sino limitarse a adquirir aquellos que son realmente necesarios para nuestro uso diario" comenta Sebastián Medrano, director de Coru.com

¿Cómo gastarán los mexicanos en el Buen Fin 2019?

En el Buen Fin 2019, el 46% de los mexicanos espera comprar electrodomésticos y electrónicos, el 42% planea comprar ropa, calzado y accesorios, el 10% amba opciones o más y un 2% está esperando comprar un viaje, según datos del mismo sondeo.

Las formas de pago más comunes durante el Buen Fin 2019 se espera que sean efectivo (57%), tarjeta de crédito (26%) y tarjeta de débito (17%).

Entre las ofertas que esperan aprovechar los mexicanos son descuentos directos (50%), pago a meses sin intereses (29%), 2x1 y sus variantes (15%) y bonificación de puntos (6%).

El dinero que usarán será ahorros (47%), aguinaldo (19%), dinero del momento (17%), la quincena (16%) y con dinero prestado (1%).

Respecto a los lugares donde las personas planean comprar sus productos son: tiendas departamentales (64%), tiendas en línea (22%), supermercados (11%), tiendas de marca (3%).

Hábitos de endeudamiento

Respecto a la forma de comprar en el Buen Fin, el 58% de los mexicanos dijo ahorrar con anticipación, el 31% no se preparan y compran el día del evento, el 7% compra a meses o cuotas y el 4% pide algún tipo de crédito.

El 61% planea comprar en otras ventas prenavideñas, 26% prevé comprar en el Cyber Monday y/o Black Friday y 13% dice que no comprará nada más. Por otro lado, el 82% de las personas dicen no deber ningún crédito del Buen Fin 2018, mientras que el 17% todavía está pagando sus compras de esa emisión y el 1% no recuerda si aún tiene adeudos.

En el sondeo realizado en octubre de 2019 participaron 301 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95%.