7 de cada 10 mexicanos gastarán dinero el Día de Muertos

Hasta mil 500 pesos gastan los mexicanos en estas fechas

En 2018, el 42% de los mexicanos gastó hasta mil pesos para celebrar el Día de Muertos, mientras que para 2019 el 77% de las personas planea destinar el mismo presupuesto, lo que significa un aumento de 35%, según un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo.

Para este próximo Día de Muertos, el dinero que destinará la gente para celebrar esta festividad es de hasta mil quinientos pesos (78%) y más de 1,500 pesos (22%), según datos del sondeo. "Al ser una celebración ocasional de uno o dos días, lo más recomendable es no endeudarse con pagos a crédito y limitarse a un presupuesto determinado" advierte Sebastián Medrano Gallo, especialista en producto de Coru.com

¿Cómo celebran el Día de Muertos los mexicanos?

El 92% de las personas celebra el Día de Muertos y sólo el 8% no conmemora la fecha. Las formas más comunes de celebrar este día son: organizar una fiesta con amigos y/o familiares (41%), poner una ofrenda (36%), visitar a familiares (16%), dar un paseo de fin de semana (5%) e ir al panteón (2%).

La muerte y los temas financieros

En el supuesto caso de un fallecimiento imprevisto, el 30% de los mexicanos dijo tener sus trámites y deudas en orden, el 61% cuenta con una previsión en el tema y sólo un 9% no había pensado en ello. Además, respecto a si sus créditos están en orden, es decir, si van al corriente con los pagos en caso de un eventual fallecimiento, el 68% señaló que sí está regularizado, el 27% que no está en orden y únicamente el 5% dijo no tener ni deudas ni créditos para heredar.

El 88% de los mexicanos dijo conocer cuál es el proceso a seguir para notificar a una entidad financiera el fallecimiento de un usuario y sólo el 12% no supo acerca de este trámite. Por ley, una persona cuenta con 180 días para notificar a una entidad financiera sobre el deceso de un individuo que es titular de una tarjeta de crédito o préstamo.

Asimismo, el 51% de los encuestados dijo conocer que, en caso de fallecimiento, sus deudas pasarían a sus queridos, el 35% no supo sobre este tipo de deudas, mientras que el 14% no ha pensado en ello. Igualmente, el 61% de los encuestados indicó tener algún tipo de seguro y el 37% no. Los seguros que suelen tener son: de auto (44%), de vida (31%), de casa (17%), mientras que el 8% dijo no contar con ningún seguro. Respecto a saber si sus pólizas de seguros cubren caso de muerte imprevista, el 36% señaló que sí incluye, el 37% que no, y un 27% no tiene idea qué procedería en ese caso.

En el sondeo realizado en octubre de 2019 participaron 300 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95%.