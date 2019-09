Yo sabía que tenía que venir: Reyes

TIJUANA- Para el relevista mexicano Gerardo Reyes la oportunidad de realizar actividades comunitarias en su país natal era una experiencia que no podía dejar pasar, ya que considera que a través del deporte se pueden derribar varias barreras.

"Me pone muy contento que me den la oportunidad, sobre todo San Diego y que nos tengan aquí a los tres mexicanos y saber que se puede apoyar de esta manera, no solo en Estados Unidos sino saber que se puede venir aquí a México a hacer una obra de caridad como esta", mencionó Reyes.