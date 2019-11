Conviven empresarios en torneo de golf

TIJUANA- Un éxito resultó el XXI Torneo de Golf Nesweek-Deitac Invitational, donde empresarios participaron en una competencia por premios como automóviles, al tiempo que hicieron networking fuera de la oficina.

Carlos Higuera Espíritu, presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), indicó que este torneo lo organiza el organismo de manera tradicional, año con año, con el objetivo de estrechar relaciones entre agremiados.

En esta ocasión, dijo, el evento se realizó en coordinación con la revista Newsweek, para darles a conocer los diferentes integrantes del organismo, al tiempo que participaron en un networking.

"Esta es una oportunidad de que los agremiados se conozcan de forma más personal y establecer una buena relación con participantes de otras industrias, así pueden establecer una buena relación de negocios a largo plazo", destacó el dirigente.

El XXI Torneo de Golf Newsweek-Deitac Invitational registró un total de 100 participantes, quienes compitieron en un formato scramble en equipos de dos jugadores, donde los premios principales fueron un Jeep Rubicon 2019 para el hole in one hoyo 2; un JWC Mini 2019 para el hole in one hoyo 12; un 55 Audi 2019 para el hole in one hoyo 18; un Rolex Submariner Acero para el hole in one hoyo 6, entre otros premios.

Los ganadores de la competencia fueron José M. Valdez y Pedro Cázares en primer lugar, con un score de 60; Rodolfo Valdez y Joaquín Ayala en segundo lugar, con un score de 60.8; y Ricardo Montemayor y Alejandro Valenzuela, con un score de 63.

golf", subrayó Carlos Higuera. "Para Deitac es importante que los participantes se lleven una buena sensación y un buen momento de disfrutar y relacionarse fuera de la oficina, en un ambiente de esparcimiento a través de un hobbie como es el", subrayó Carlos Higuera.

Por su parte, Teófilo García, presidente del consejo de Newsweek en Español Baja California, comentó que como medio comunicación es importante involucrarse en los esfuerzos de promoción económica de la entidad.

"La dinámica económica en Baja California es sobresaliente y para nosotros es un orgullo contribuir al desarrollo y promoción del estado, participando en esfuerzos como este torneo", finalizó.