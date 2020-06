Xolos Femenil deja ir a Cuevas y Verdugo

TIJUANA. - Xolos Femenil dejaron ir a la delantera Lucero Cuevas y la mediocampista Esmeralda Verdugo, luego de que ambas jugadas dieran a conocer su salida del equipo la noche de este jueves.

"Hoy me toca cerrar un ciclo con Xolos y no me quiero ir sin antes agradecer a toda la institución por abrirme las puertas sabiendo la situación en la que me encontraba y que, desde el primer día,me dieron todo el apoyo y me hicieron sentir parte de su familia", dice parte del mensaje de la jugadora.

"Hoy me toca despedirme de Xolos y, primero que nada, agradecer la manera en que me recibió, agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeras por este ciclo tan bonito que tengo que cerrar en el que aprendí muchas cosas muy buenas que me sirvieron de experiencia", indicó la jugadora a través de su cuenta de Instagram.

En el Clausura 2020, Esmeralda Verdugo, quien nació en Ensenada, jugó ocho partidos con Xolos Femenil, todos como titular para 664 minutos con 1 gol anotado.

Lucero Cuevas estuvo como titular en siete en encuentros, todos como titular para 630 minutos y anotó un total de 3 goles.

Es decir, ambas fueran vitales para que las "Canes Aztecas" estuvieran entre los mejores diez equipos del torneo, al ubicarse en el noveno peldaño con 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas, además de 15 goles a favor por 13 en contra.

Dado la cancelación del torneo Clausura 2020, la Liga Femenil solamente pudo disputar nueve encuentros.

En los primeros días del 2020 se dio a conocer, ambas jugadoras sufrieron un secuestro exprés en la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca, cuando eran parte de las Águilas del América, esto ocasionó que ambas fueran prestadas a los "Canes Aztecas".