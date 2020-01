Vuelve a brillar Abarrotes Flores

Se efectúo la quinta fecha

TIJUANA. - Abarrotes Flores, al parecer, no tiene rival para refrendar su título y sigue incontenible al conseguir un triunfo más a costa de Águilas por 72 puntos a 57 en el Auditorio Municipal de Tijuana en el marco de la fecha 5 de la 2da. Vuelta del XXIV del Baloncesto Veterano Máster´s.

Alejandro Castañeda, con 25 unidades; Enrique Espronceda, con 14, y Roberto Noriega, con 10, fueron los pilares ofensivos de los "Abarroteros", mientras que Antonio Gastelum, con 16 puntos; Miguel A. Chávez, con 15, y Jorge Valenzuela, fueron los más certeros tirar al aro contrario por los "Emplumados".

Tienda La Favorita extendió su racha ganadora al vencer a Ex Alumnos del Tecnológico por marcador de 55 tantos a 45.

Los mejores anotadores por los "Tenderos" fueron: Antonio Patrón, con 13 puntos; Arturo Chávez, con 11, y Ricardo Ruiz, con 10, mientras que los más destacados por los "Ex Galgos" fueron: Miguel Gastelum y Fili Martin del Campo, con 10 unidades cada uno.

La quinteta de Mandilones no tuvo piedad y terminó imponiéndose ampliamente a Colegio Monterrey por cartones de 66 puntos a 45.

Por los "vieja no quieres que le de pecho al niño", los mejores anotadores fueron Marco A. Bello, con 16 puntos; Jorge Vázquez, con 13, y Luis Bello, con 10, mientras que por los "Escolapios Regios", brillaron con luz propia Librado Montellano, que encesto 12 puntos, Carlos Lagunas, con 10, y Juan de la Torre con 9.

En un juego de desesperados, se enfrentaron los equipos de Dinos y Burro Percherón.

La mejor parte se la llevaros los "Dinosaurios" al vencer a los "Restauranteros" por marcador de 50 puntos a 48.

Por el lado de los vencedores, los mejores encestadores fueron Edgar Franco, con 15 tantos; José Chávez, con 14, y Eloy Prieto, con 12, mientras que por los perdedores defendieron la causa Adrián Topete, con 20 puntos, y Luis Encinas, con 10.

Este martes 14 de enero del 2020, continúan las acciones en la duela del Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno con la programación siguiente:

Juegos para este martes

18:00 horas Águilas vs. Dinos

19:00 horas El Tren vs. Swap Meet Siglo XXI

20:00 horas Mandilones vs. Ex a Tec

21:00 horas Colegio Monterrey vs. Burro Percherón.