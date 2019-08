Victorias para Parcela 50 y Avalos Team

Torneo "Armando Ayala 2019"

MANEADERO.- Los conjunto de Parcela 50 y Avalos Team salieron con el brazo en alto de sus respectivos compromisos celebrados sobre el terreno de juego del campo Manuel Mercado, al continuar las acciones del certamen de bola bofa promocionado por la Liga de softbol de Los Barrios de Maneadero.

Las chicas de la Parcela 50 se agenciaron el triunfo dentro del Grupo A sobre las Mantarrayas con pizarra final de 12 carreras contra 5.

La lanzadora que se adjudico la victoria fue Yacky Pedroza, mientras que Letty Sing salía con la derrota.

En tanto que Avalos Team dirigidos por Ramón Avalos y Rosa Avalos se agenciaron el juego sobre los Buzos con abultado marcador de 21 carreras por 2, en partido válido para el Grupo E.

Everardo Avalos se llevo a sus numeritos personales la victoria, siendo apoyado a la ofensiva por Rubén Avalos que estuvo perfecto con el aluminio conectando 4 imparables en igual número de turnos.

Próximos Encuentros

Domingo

Campo Arroyo

08:00 Yaquis vs Yankees Grupo B

10:00 Chileras vs Amazonas Grupo E

12:00 Marineras vs Vaqueras Grupo C

14:00 Dovalinas Girls vs Cobras Grupo B

16:00 Yaquis R vs Avalos Team Grupo E