Víctor Alvarez desea coronarse con Soles

El jugador reportó con la escuadra local

MEXICALI.- El novato del año en la temporada 2018, Víctor Álvarez, reportó con mucho entusiasmo al entrenamiento, con la vista puesta, en el inicio la temporada 2019- 20 de la liga Nacional de Baloncesto Profesional, (LNBP).

"Esta vez llegue un par de días antes a los entrenamientos, con el propósito de hacer trabajo previo con el preparador físico y los fisioterapeutas y así estar al cien para la temporada", destacó el jugador que después de la temporada anterior fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla.

Con respecto a los objetivos para la nueva campaña, el jugador fue muy claro: "para esta temporada no me imagino logros personales, nunca he sido un jugador individualista, quisiera saber que se siente ser campeón en la liga profesional".

El joven mariscal de campo de Soles, comentó que viene con la mentalidad de seguir aprendiendo y mejorar aspectos de su juego, y ganar más minutos en la cancha.

Sobre la recuperación de la rodilla el jugador estableció que ya se ha sentido mucho mejor y lo que falta "es quitarse el miedo de la cabeza y la inseguridad de la operación, siento que en los entrenamientos me limita mucho, pero al hablar con el coach Déniz, me comentó que hay que seguir trabajando y no conformarme con lo realizado".

En lo que respecta a la participación con la selección nacional que fue a los Panamericanos, el jugador lamentó perderse la opción de estar en Lima Perú. "Entrené con la selección en México, y no pude estar listo, me perdí esa oportunidad, pero espero que hayas otras" concluyó Álvarez.