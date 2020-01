Vehcsa gana 3-0 al Hidalgo

Goles de Cárdenas y Brizuelas

ENSENADA.- Los constructores del Vehcsa se llevaron victoria de 3 goles contra 0 sobre el Deportivo Hidalgo, en encuentro celebrado en el campo de la unidad deportiva Siglo XXI valido para la categoría de 60 años del torneo de Copa 2020 de la Liga de futbol Big Máster Oro.

Para llevarse el triunfo los constructores contaron con par de anotaciones de Jorge "Marro" Cárdenas y una de Rafael Brizuelas, en tanto que su férrea defensa no le dio ni una oportunidad a los arietes del Hidalgo de acercarse a la portería.

En el resto de la jornada; el Bomar le gano 3 por 1 a Casillas, el Santos y Deportivo Juárez terminaron sin goles y el Ultimo Esfuerzo se llevo los 3 puntos a costillas del Guadalajara dejando marcador de 3 goles por 1.

En los partidos de la categoría de 65 Años y Más, el Guadalajara se impuso 1 por 0 a los Pumas y Seguridad Publica le pega 2-0 al Fish Taco.

Próxima Fecha

Domingo

Campo Siglo XXI

08:30 Último Esfuerzo vs Santos

10:00 Casillas vs Guadalajara

11:30 Bomar vs Deportivo Juárez

13:00 Hidalgo vs Fish Taco

Campo Ensenada

08:30 Guadalajara vs Seguridad Publica