Van Cimarrones por primera victoria

El equipo tiene partido este viernes por la tarde

TIJUANA. - Los Cimarrones siguen buscando obtener su primer triunfo de la temporada 2019, una temporada donde han demostrado un gran nivel en el grupo Libertad.

Los Cimarrones de la UABC recibirán hoy a Borregos de Monterrey campus Querétaro en punto de las 19:00 horas en el campo de la UABC Tijuana.

"Puedo decir que ha sido una temporada muy cerrada, desafortunadamente todos los encuentros los hemos perdido por siete o menos puntos, esta es la razón por la que cual veo un grupo muy competitivo con un nivel muy parejo, significativamente está siendo un periodo de cambios y aprendizaje; puedo rescatar de esta temporada que contamos con una ofensiva muy explosiva, nuestro quarterback, Alejandro Meléndez, ha demostrado estar en su mejor nivel, ya que en cuatro juegos lleva 14 anotaciones por pase y dos por corrida y defensivamente aunque hemos tenido bajas que nos hicieron cambiar algunas posiciones y nos ha costado el poder ejecutar una defensiva sólida, lo que me ha gustado es que no dejamos de luchar hasta el último segundo", comentó el head coach Ricardo Licona

"Cimarrones es un equipo muy unido y, sobre todo, el apoyo de la afición, familiares de jugadores y ex jugadores que se identifican con los colores del equipo de la UABC nos hacen sentir orgullosos; es un gran reto mantener la motivación cuando los resultados que se traducen en un marcador no son precisamente los que esperas y cuando no es posible ofrecer a todos becas o beneficios extras por jugar, por eso me atrevo a asegurar que todos los que formamos parte del equipo amamos este deporte y los colores que defendemos cada semana", agregó.