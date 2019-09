"Vamos por un nocaut": Pacman

Francisco se medirán a un rival invicto de Ensenada

TIJUANA. - El boxeador tijuanense Francisco "Pacman" Rodríguez adelantó que va por el nocaut este 13 de septiembre en el Salón Burócratas en velada de Fabrica de Campeones, a pesar de que enfrentará a un rival invicto como Dorian Yovani Tavizon.

"Sabemos que nos espera un difícil compromiso, pero hemos venido trabajando muy duro, además que los resultados se han dado de forma excelente en cada uno de los combates que hemos disputado, tanto, que no hemos pasado del tercer round, pero ha llegado la hora de medirnos ante un rival que viene igual de hambriento que yo, pero vamos por un nocaut", comentó Rodríguez antes de entrenar en el gimnasio.

Francisco tiene un record de 8 victorias de las cuales 6 han sido antes del límite sin derrotas y con 1 empate para 24 rounds y un porcentaje de nocaut de 67.

Dorian tiene palmarés de 4 victorias de las cuales dos han sido antes del límite sin derrotas ni empates para 12 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 50.

Será la segunda ocasión que Francisco enfrente a un rival con record ganador, la primera fue ante Mario Pérez con el cual empató en Ensenada.

Para Dorian será su cuarta pelea ante un oponente con record ganador y su tercer rival invicto, a los primeros dos les ganó por nocaut, que fueron ante Oscar Gaytan y Alexander Anderson.

Será la primera pelea estelar de Francisco Rodríguez, hecho que "me tienen muy contento y orgulloso de ello. Han sido años de trabajo con Fabrica de Campeones, desde que llegue a este lugar me han bendecido y me han llevado por la senda del triunfo y queremos seguir así"