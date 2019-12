Vamos a buscar la cuarta estrella: presidente de Zonkeys

La franquicia arranca temporada el 12 de marzo

TIJUANA. – El presidente de Tijuana Zonkeys, ingeniero Rafael Carrillo Barrón, manifestó que el objetivo de la franquicia que él encabeza es lograr el cuarto título para la Temporada 2020 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) México.

"Estamos muy emocionados por la Temporada 2020. Me tiene muy contento la llegada de Henry Bibby, el cual ha logrado ser campeón donde ha estado y tiene récords que todavía no se rompen", comentó el presidente de Tijuana Zonkeys.

"Me agradó que me dijo que viene a ganar, sólo a eso, no ha presumir o lucirse. Vamos a buscar esa cuarta estrella, la vamos a lograr con la ayuda de toda la afición", agregó Carrillo Barrón.

Actualmente, hay tres franquicias en Cibacopa que tienen 3 títulos las cuales son: Tigreros de Ciudad Obregón (2002, 2003 y 2007), Rayos de Hermosillo (2012, 2013 y 2019) y, por supuesto, Tijuana Zonkeys (2014, 2015 y 2018).

En la Temporada 2020, Zonkeys buscará ser la primera franquicia de Cibacopa México en ganar cuatro títulos.

La Temporada 2020 de Liga arranca el próximo 12 de marzo en el Auditorio Academia Zonkeys con el partido entre Tijuana Zonkeys y Mantarrayas de La Paz, ambas franquicias estuvieron presentes en los playoffs de la Temporada 2019.