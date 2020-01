Va Rebeca Márquez por sitio en Tokio

Arquera de Cetys Universidad

TIJUANA- Rebeca Márquez es Alumna Distinguida de Cetys Universidad, reconocimiento recibido en 2018 por poseer uno de los promedios académicos más altos de su generación. Si se toma en cuenta que además es una de las mejores arqueras de México, más grande es su mérito.

Ya está en la fase final de sus estudios como Licenciatura en Negocios Internacionales, a falta de algunos requisitos para su inminente graduación. Pero al mismo tiempo quiere cumplir otro objetivo como deportista: representar a México en Juegos Olímpicos.

"Ya terminé la carrera, solo presento una asignatura para titulación en este mes. Hice mi examen CENEVAL y cumplí con todas las materias. Es un alivio porque se terminó antes, con el propósito de concentrarme en cómo obtener un pase a ´Tokio 2020´ muy pronto", dijo Márquez en breve entrevista.

El II Control Técnico será en el Campeonato Nacional de Exteriores, cuya sede será el Centro Deportivo Olímpico Mexicano; de ahí saldrá el representativo nacional de tres hombres y tres mujeres, más un suplente por rama, que buscará dichos pases en torneos internacionales. Además de ella, Luis "Abuelo" Álvarez es otro representante de Zorros en busca de seguir en el proceso olímpico.

"Para mí ha sido un poco difícil porque, primeramente, tuve que dejar mi ciudad –agregó-. Me mudé a Cd. de México para obtener una mejor preparación en todos los aspectos. He entrenando en el CNAR y obtuve cambios buenos en mi técnica y fortalecimiento mental; tengo un buen grupo de entrenadores que me respalda, pero sigo en contacto con mis instructores en Baja California. Pienso que soy una Rebeca mucho más segura".

Hay una lista de arqueros que estudian actualmente en Campus Tijuana: Humberto Arellano Papachoris, Karyme Rodríguez, Gabriel Orihuela u Óscar Elías Martínez; recientemente se graduó Gabriel Pérez Avelar. Para Márquez es vital que la institución siga respaldándolos, pero que también sea recíproco.

"El estudiante-deportista debe ser disciplinado y cumplido. No solo hay que ser responsables en el deporte, sino también en la escuela. De Cetys he recibido el apoyo necesario por medio de directores, coordinadores y maestros. Estoy muy agradecida con la institución. No sé qué hubiera sido de mí sin ese respaldo".

¿Qué tan cerca o lejos está la posibilidad de un taller de arqueros en el campus?

"No sé si estemos cerca de convertir el tiro con arco en materia extracurricular, pero al menos sé que siempre habrá una buena lista de compañeros en el campus con buenos resultados. Ojalá muy pronto se establezca como un taller, sería muy bueno", concluyó.

Márquez ha representado a Cetys y a México en "Universiada Nacional Condde" y "Universiada Mundial FISU" entre 2016 y 2019, finalizando en sitio privilegiado. También participó en Campeonato Mundiales Juveniles entre 2013 y 2015. (AMS)